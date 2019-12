Eddie Vedder celebra su cumpleaños número 55

Eddie Vedder es uno de los cantantes de rock y grunge más reconocidos del mundo, pues gracias a su potente voz, se ha convertido en el favorito de miles, pues su tono ya es prácticamente inconfundible.

El famoso cantautor ha logrado muchas hazañas a lo largo de sus casi 30 años de trayectoria artística, inspirando a decenas de agrupaciones gracias a su talento, además de convertir muchos de sus temas en himnos del rock.

Hoy Eddie Vedder se encuentra de fiesta, pues a solo un día de navidad iniciará las festividades con anticipación ya que los festejos de navidad se combinarán con los festejos de su cumpleaños.

El talentoso interprete se encuentra celebrando 55 años el día de hoy, por lo que sus fans en todo el mundo lo están celebrando y esto se puede probar gracias a que se ha convertido en tendencias en redes sociales.

Por supuesto Pearl Jam, la banda que lo convirtió en una estrella de talla mundial también está celebrando a su talentos vocalista, pues fueron los afortunados en recibir su talento, ya que su potente voz fue codiciada por gigantes de la música.

Fue deseado por los mejores

Eddie Vedder tiene una voz tan potente e impresionante que incluso fue invitado a cantar para bandas de la talla de (los miembros restantes) de The Who, The Doors e incluso con el talentoso Roger Waters de Pink Floyd.

Por temas como ‘Alive’, ‘Black’, ‘Jeremy’, e ‘Even Flow’ por mencionar algunos de los hits más reconocidos de Pearl Jam, Eddie Vedder sin duda alguna se ha ganado un puesto entre las leyendas de la música del siglo XX.

Por el momento Eddie Vedder se encuentra mejor que nunca, y aunque ha mantenido un perfil bajo durante un tiempo, sigue dándolo todo en sus presentaciones, por lo que sus fans ya esperan un nuevo disco para poder deleitarse con su voz.

