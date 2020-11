Eddie Van Halen fue homenajeado en el Salón de la Fama del Rock & Roll/Foto: Indie Hoy

Eddie Van Halen fue honrado en el Salón de la Fama del Rock and Roll el sábado por la noche, como uno de los mejores guitarristas en la historia de la música. El tributo es increíble y muestra el talento milagroso de Eddie.

Algunos de los mejores guitarristas vivos, incluidos Slash y Tom Morello, rindieron homenaje al hombre que fue uno de los 2 guitarristas en competencia por el título de “Greatest Of All The Time”, donde Eddie se enfrentó al icónico Jimi Hendrix.

Tom Morello, de Rage Against the Machine y Audio Slave, llamó a Eddie, "El Mozart de nuestra generación. Tenía el tipo de talento que tal vez aparece una vez por siglo".

Slash dijo: "Su estilo y su sonido eran completamente únicos para él. Tuvo un impacto masivo en la guitarra".

Los sonidos que emanaban de la guitarra de Eddie eran tan increíbles que hasta el momento nadie ha podido igualarlo. Los feroces sonidos golpearon como una bomba nuclear y posteriormente fueron imitados por muchos, pero nadie tuvo el toque de Eddie.

El adiós al virtuoso Eddie Van Halen

Como ya te hemos contado en La Verdad Noticias, Eddie murió el mes pasado después de una larga batalla contra el cáncer a los 65 años.

Van Halen es una de las bandas de hard rock más recordadas por grandes éxitos musicales/Foto: Diario Río Negro

Durante la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll, se conmemoró a los nuevos miembros el sábado 7 de noviembre por la noche. Los artistas que ingresaron al Hall of Fame fueron Whitney Houston, Nine Inch Nails, Notorious BIG y T-Rex.

El Super Manager Irving Azoff y el productor Jon Landau recibieron el premio Premio Ertegun. Cabe destacar que Van Halen fue incluido en el Salón de la Fama desde el 2007. ¿Crees que en algún momento llegue otro guitarrista tan bueno como lo fue Eddie Van Halen?, ¿Eras fan de este músico ahora fallecido? Déjanos tu comentario.