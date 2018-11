Eddie Trunk de That Metal Show llegará a Mérida el 21 de noviembre

Eddie Trunk, el célebre presentador de programas de entrevistas y autor, más conocido como presentador de varios programas de radio y televisión de hard rock y heavy metal como That Metal Show está siendo el encargado de presentar a las bandas In Flames y Deep Purple, algo que sin duda está atesorando porque esto le permite la oportunidad de conocer varias plaza de México.

Eddie Trunk estará en la capital yucateca acompañando a Deep Purple.

En su página oficial Eddie compartió un resumen donde indica la labor que está realizando con la célebre agrupación británica durante la gira por nuestro país: “A partir de mañana por la noche estoy a punto de embarcarme en una gira por México con Deep Purple. Esta es una oportunidad increíble que me ofrece el promotor Rock Nation. Estaré presentando los espectáculos de bandas en todo el país a partir de Monterrey. In Flames es el invitado especial. Durante mucho tiempo he tenido un gran apoyo de los fanáticos del rock mexicano que escuchan mis shows y miran That Metal Show. Será genial poder realmente pasar un tiempo viendo el país con una banda de rock icónica en su gira final. Si estás en México y asistes a los shows espero verte. También haré mi programa diario SiriusXM en Volume live como de costumbre desde varias ciudades y con suerte con algunos miembros de la banda en el aire. Asegúrese de seguir en Twitter hasta la segunda información @DddieTrunk. Y si escuchas el Volumen, te mantendré informado diariamente allí también.

Trunk ha sido un recalcitrante opositor del Salón de la Fama del Rock and Roll, al que se ha referido como el "Salón de la Vergüenza" por las incongruentes decisiones que esta institución ha tomado a lo largo de los años, aceptando a artistas que no tienen nada que ver con el género y dejando fuera a agrupaciones que ya deberían formar parte del museo.

En That Metal Show, acompañan a Eddie, los comediantes Don Jamieson y Jim Florentine

Trunk ha hecho estas críticas varias veces en su programa de TV That Metal Show donde ha recalcado que al parecer a los dueños del Salón parece que les cuesta trabajo aceptar a las bandas de heavy metal y el hard rock, llegando a causar tal revuelo que desde el año 2015 se convirtió en miembro votante del Salón de la Fama del Rock and Roll.

La banda favorita de Eddie Trunk es UFO, siendo un declarado admirador del guitarrista alemán Michael Schenker.

Ricardo D. Pat