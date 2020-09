Ed Sheeran y su esposa Cherry Seaborn se convierten en PAPÁS ¡Qué emoción!/Foto: Quien | � www.splashnews.com, Splash News

¡Ed Sheeran y Cherry Seaborn son oficialmente padres! El cantante de "Shape of You" y su esposa dieron la bienvenida a su primer bebé juntos, una hija llamada Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.

El ganador del Grammy anunció la noticia con una dulce publicación de Instagram el martes 1 de septiembre, compartiendo una foto de los calcetines de bebé. "¡Ello! Un mensaje rápido de mi parte ya que tengo algunas noticias personales que quería compartir contigo", escribió la estrella de 29 años.

"La semana pasada, con la ayuda de un increíble equipo de partos, Cherry dio a luz a nuestra hermosa y saludable hija, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Estamos completamente enamorados de ella", dijo el cantante.

"Tanto la mamá como el bebé lo están haciendo increíble y estamos en la nube nueve", continuó Sheeran. "Esperamos que puedas respetar nuestra privacidad en este momento. Con mucho amor, te veré cuando sea el momento de volver, Ed x".

Esta noticia llega un año después de que el artista confirmara su matrimonio con Seaborn en su álbum No.6 Collaborations Project. En su tema "Remember the Name", Sheeran canta, "Mira cómo la letra de esta canción puede volverse retorcida/ Mi esposa se viste de rojo pero se ve mejor sin el lápiz labial".

Ed Sheeran y Cherry mantienen privado su matrimonio

Aunque a menudo es privado sobre su vida personal, Sheeran explicó por qué decidió abrirse sobre sus votos durante una entrevista con Charlamagne Tha God de iHeartRadio.

"En realidad fue antes de que Cherry y yo nos casáramos, y sabía que estaríamos casados cuando salió la canción", dijo en julio de 2019.

"Así que dije: 'Mira cómo la letra de esta canción podría se retuercen/ Mi esposa se viste de rojo pero se ve mejor sin el lápiz labial.’ Y pensé porque alguien va a escuchar eso y va a decir 'Oh, están casados', y no sabía cómo sería eso. Pero, obviamente, ya salió".

Sheeran también habló sobre Seaborn mientras hablaba de su tema "Best Part of Me", que presenta a YEBBA.

"Me despierto constantemente todos los días con Cherry y pienso, '¿Por qué diablos estás conmigo? Literalmente, podrías estar con quien quisieras, y me has elegido a mí", dijo Sheeran.

"Y estoy diciendo todas las cosas que creo que están mal conmigo, pero tú todavía quieres estar conmigo. Y eso me parece increíble". El músico inglés y Seaborn se conocieron cuando Sheeran tenía 11 años y luego se reunieron en los Estados Unidos.

Como Sheeran le explicó a People en 2017, Taylor Swift ayudó a desempeñar un papel en la reunión del dúo durante el 4 de julio de 2015. "Fui de gira nuevamente y luego fui a la fiesta del 4 de julio de Taylor", recordó.

En una de las fiestas del 4 de julio de la cantante Taylor Swift, Ed se reencontró con Cherry, la mujer que sería su esposa. Por lo cual, el cantante dice que su gran amiga Taylor fue como un "cupido" para los ahora esposos y nuevos padres/Foto: Tu en línea

"Le estaba enviando mensajes de texto a [Seaborn], y ella me dijo, 'Estoy en Rhode Island en una fiesta del 4 de julio', y yo dije, 'Yo también'. Le dije un poco a Taylor: '¿Puedo invitar a uno de mis antiguos compañeros de escuela?' El resto es historia”, relató el intérprete. ¿Te gustó el nombre de la nueva bebé?, ¿Crees que el cantante le escribirá canciones a su hija?