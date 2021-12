Ed Sheeran y Elton John lanzan canción navideña con un alocado video musical

Elton John y Ed Sheeran se unieron para trabajar en un muy especial sencillo de Navidad, “Merry Christmas”, que ya está disponible para escuchar en todas las plataformas.

La nueva y sensacional colaboración fue compartida a través de las redes sociales de ambos cantautores británicos y por la productora Warner Music México, mediante un extravagante video.

El video de “Merry Christmas”, que ya acumula más de 1 millón de vistas, presenta a una gran cantidad de celebridades y rinde homenaje a escenas de videos musicales festivos anteriores como 'Last Christmas' de Wham y 'Stay Another Day' de East 17.

Según el portal británico Metro, el dinero que se obtenga por el sencillo será destinado a las causas Suffolk Music Foundation y la AIDS Foundation de Elton John.

La canción de Navidad de Ed Sheeran y Elton John

Hablando con Zane Lowe en Apple Music sobre la canción, Ed dijo: "Cuando Elton me llamó y me dijo: 'Hagamos una canción de Navidad', yo estaba como, no tiene sentido hacer una canción de Navidad, porque hay muchas canciones geniales.”

"Si vamos a hacerlo, tenemos que tirar el fregadero de la cocina y tiene que marcar cada casilla. Tiene que ser campanas de trineo ... Tiene que ser campanas de iglesia ding-dong, tiene que ser muérdago, baile y vino ".

Sheeran añadió que no esperaba hacer este tipo de cosas hasta los 60 años, e incluso bromeó con nunca hacer un álbum de canciones navideñas, pero al final lo convenció su maestro Elton John, con quien siempre quiso trabajar.

Las referencias

El espectáculo teatral tenía el objetivo de referenciar una decena de videos musicales navideños.

Los artistas hicieron referencias a muchas canciones navideñas clásicas en la historia de los videos musicales, desde una colaboración de David Bowie y Bing Crosby hasta Mr Blobby de Paul McCartney.

En total fueron diez videos de varios artistas que fueron referenciados en el video. Una historia divertida es que Elton John llamó "hablador" a Ed Sherran por haber revelado que sacarían esta canción.

