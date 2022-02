Ed Sheeran rompe el silencio sobre la muerte de Jamal Edwards

La estrella del pop, Ed Sheeran, acudió a las redes sociales con una instantánea de sí mismo con la difunta estrella Jamal Edwards, quien murió repentinamente "de un ataque al corazón" a los 31 años la semana pasada.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Ed, de 31 años, aún no había comentado sobre la trágica muerte, a pesar de que Jamal lanzó la carrera del cantante con SBTV.

Compartiendo una foto antigua de la pareja de pie uno al lado del otro, la estrella de Shape Of You escribió que estaba "sin palabras" sobre la noticia.

"No he publicado nada porque no puedo encontrar las palabras", escribió Ed en el pie de foto. "No puedo responder porque no sé qué decir.

Ed rindió homenaje a su amigo Jamal en la emotiva publicación.

"Jamal es mi hermano, su luz brillaba tanto. Solo la usaba para iluminar a otros y nunca pedía nada a cambio.

"La luz de una estrella brilla durante millones de años después de que se van, y su voluntad continuará iluminando cada momento oscuro, todos somos testigos de su poder.

"No estaría aquí sin él, profesional y personalmente. Nunca habrá nada parecido a lo que él es, pero estoy muy agradecida de haber existido dentro de su órbita".

"Mi hermano, vamos", Ed firmó la emotiva publicación.

Ed Sheeran y su esposa Cherry Seaborn se unieron a cientos de dolientes en el oeste de Londres anoche para rendir homenaje a Jamal Edwards.

Jamal hizo todo lo posible para ayudar a Ed cuando estaba comenzando su carrera, con el cantante de Joker y The Queen apareciendo en SBTV.

Ansiosos por presentar sus respetos al empresario que falleció trágicamente el fin de semana pasado de un ataque al corazón cuando tenía solo 31 años, Ed y Cherry depositaron flores en un mural en Acton, Londres.

Jamal falleció de un "ataque cardíaco repentino" la semana pasada.

Se entiende que Ed ha estado personalmente en contacto con la madre de Jamal, Brenda Edwards, de 52 años, para ofrecerle su apoyo en todo lo que pueda.

Un espectador dijo: "Ed y Cherry fueron a presentar sus respetos el martes por la noche.

"Mantuvo un perfil bajo y nadie lo molestó. Después de todo lo que hizo Jamal al comienzo de su carrera, era importante para él estar allí".

"Se quedaron en la vigilia durante unos 15 minutos antes de dirigirse a ver a Brenda.

"Le ha dicho a Brenda que la apoyará en lo que necesite".

En un comunicado después de la muerte de su hijo, Brenda dijo: "Es con el más profundo dolor que confirmo que mi hermoso hijo Jamal Edwards falleció ayer por la mañana después de una enfermedad repentina.

"Yo mismo, su hermana Tanish y el resto de su familia y amigos estamos completamente devastados. Él era el centro de nuestro mundo".

"Jamal fue una inspiración para mí y para muchos. Nuestro amor por él sigue vivo, su legado sigue vivo. Larga vida a Jamal Edwards MBE, MBA, PHD".

