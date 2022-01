Ed Sheeran revela que un episodio de South Park le "arrunió" su vida.

Ed Sheeran ha dicho que un episodio de South Park 'arruinó' su vida después de que se burlara del cabello pelirrojo. El cantante pelirrojo dijo que hasta que ese episodio salió al aire en 2005, la gente en los EE.UU. no se burlaba del color de su cabello, pero una vez que se lanzó, fue una historia muy diferente.

En el episodio, titulado "Ginger Kids", Cartman cree que ha sido atacado con 'gingervitis' y se refiere a portar el gen del pelirrojo como una 'maldición'. Hablando en Slam Radio, Sheeran explicó: “Tener el pelo rojo en Inglaterra siempre fue algo por lo que la gente se mofó de ti. Pero nunca fue algo en Estados Unidos. La gente nunca supo lo que era un pelirrojo en Estados Unidos.

"Ese episodio de South Park me arruinó la vida. Iba a Estados Unidos y todos decían: 'Amo tu cabello, tío'. Y yo estaba como, 'Dios mío, ¿a la gente le gusta mi cabello?'. "Y luego recuerdo que salió ese episodio y eso fue todo en todo el mundo por el resto de mi vida". Sin embargo, Ed Sheeran continuó diciendo que no tiene resentimientos contra la caricatura e incluso dijo que le encantaría expresar un personaje algún día.

Ed Sheeran cantó a la hija del chef Gordon Ramsay

La Verdad Noticias informa que, el mes pasado, el cantante reveló que cantó en la fiesta del cumpleaños número 18 de Tilly Ramsay a cambio de las lecciones de cocina de su padre Gordon. Ed Sheeran dijo que el famoso chef le preguntó si estaría dispuesto a cantar en la fiesta, pero en lugar de sugerir una tarifa considerable, pidió un cambio de habilidades.

¿Cuál es la tarifa de Ed Sheeran por tocar?

The Sun informó que Ed Sheeran habló sobre la ocasión en un programa de radio de EE.UU., donde explicó: “No me gusta que la gente diga, 'Oye, aquí hay una gran cantidad de dinero, ven y toca dos canciones en esto', ya sea boda o lo que sea".

“Lo que pasó fue que me envió un correo electrónico y me dijo: '¿Cuál sería la tarifa?' “Y yo dije, '¿Sabes qué? Por qué no cambio tu habilidad por mi habilidad, dijo Sheeran. "Ven y dame una lección de cocina y yo jugaré el 18 de tu hija". Ed Sheeran agregó: “Vino y nos enseñó a mi esposa ya mí cómo cocinar carne Wellington y tarta tatin de manzana. "Era una tarta de manzana elegante y estaba realmente agradable".

