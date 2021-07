Ed Sheeran podría cambiar la música pop por el death metal según estas pistas

Los fanáticos de Ed Sheeran podrían necesitar prepararse para un cambio de ritmo en lo que respecta a su música, ya que él ha insinuado que podría reinventarse a sí mismo como un músico de death metal.

La estrella de las listas de éxitos se ha convertido en una especie de rey de la música pop suave, con sus melodías genéricas resultando demasiado irresistibles para la mayoría y convirtiéndose en grandes éxitos en todo el mundo.

Ed Sheeran que conquistó Reino Unido por 4 años seguidos dice que bien puede cambiar su música pop y en su lugar crear nuevas melodías que incluyen riffs de guitarra, ritmos de bajos retorcidos y golpes de batería viciosos.

¿Ed Sheeran se cambiará a death metal?

Ed Sheeran podría grabar álbum de death metal

El también compositor que escribió una canción para BTS, que ya ha sumergido sus pies en los mundos del rock, dance, rap y reggae, dice que podría estar dispuesto a emular algunas de las bandas alternativas que amaba de niño.

The Sun el domingo lo citó diciendo: “Me gustaba mucho el death metal cuando era niño. Escuché Cradle of Filth y Slipknot y todas esas cosas. No estoy diciendo que alguna vez pueda entrar en ese mundo.

“Aprendí todos esos riffs en la guitarra cuando era niño. Eso es algo que nunca pensé en hacer, pero algo a lo que no me opondría", dijo Sheeran, cuyo último albúm fue su Proyecto de Colaboraciones No.6, que incluyó duetos con Camila Cabello, Justin Bieber y 50 Cent.

¿Cuál es el death metal?

El género death metal surgió en los años de 1980

La música death metal es heavy metal, a menudo acelerada, saturada y enfocada en tratar de transmitir violencia y asesinato en forma musical, como han explicado losprimeros músicos del género a medios como La Verdad Noticias.

Por lo general, presenta un trabajo de batería y guitarra increíblemente rápido, voces guturales que suenan como alguien que intenta imitar a un monstruo y temas de muerte, horror u oscuridad.

Por su parte Ed Sheeran lanzó su nuevo sencillo Bad Habits, donde al parecer reveló un alter ego para el vídeo musical, que fue lanzado el mes pasado y lo vio experimentar con los sonidos de la música dance.

