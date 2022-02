Ed Sheeran estrena su colaboración con Taylor Swift 'The Joker And The Queen'

Ed Sheeran estrena su colaboración con Tailor Swift "The Joker And The Queen"

Este 11 de febrero Ed Sheeran presentó la nueva versión de “The Joker And The Queen” junto a una de sus mejores amigas, Taylor Swift.

Sin embargo, esta no es la primera colaboración para los colegas y amigos, pues ya habían hecho lo propio para los discos de Swift ‘Red’, ‘Reputation’ y ‘Red (Taylor’s Version)’.

Después de que el cantante anunciara la colaboración en la alfombra roja de los premios Brit Awards 2022, los fanáticos, que permanecieron a la espera de esta nuevo lanzamiento, hoy ya pueden escucharla en toda las plataformas digitales de streaming.

Ed Sheeran anuncia lanzamiento de “The Joker And The Queen” junto a Taylor Swift

No es la primera vez que los cantantes trabajan juntos en un disco

Mediante su cuenta de Instagram, el cantante se mostró feliz por el lanzamiento y habló de la amistad que lo une con su colega.

“Taylor y yo nos conocimos y escribimos y grabamos nuestra primera canción juntos en 2012, hace diez años”, expresó en el comienzo de su posteo.

Asimismo, agregó: “Me siento muy honrado de tenerla en esta canción. Ella no solo es la mejor cantante y compositora del mundo, sino que también es una amiga muy cercana. Tengo mucha suerte de tenerla en mi vida”.

Esta no es la primera vez que Ed Sheeran y Taylor Swift trabajan juntos en una canción. De hecho él ya grabó tres temas para diferentes álbumes de la cantante: “Everything Has Changed” en 2012; “End Game”, en 2017 y “Run”, en 2021.

La versión original de “The Joker And The Queen” forma parte del último disco de Sheeran, Equals. La historia de la canción se refiere a un amor que no comprende por qué no es correspondido.

Sheeran ya había adelantado que este año traía consigo nueva música y grandes colaboraciones. El 8 de febrero en la ceremonia de los BRIT Awards 2022, confirmó que su amiga y colega Swift iba a acompañarlo para interpretar “The Joker And The Queen”.

Como era de esperar, el anuncio enloqueció a sus fanáticos.

La amistad entre Ed Sheeran y Taylor Swift

Su relación se ha fortalecido con cada trabajo que los encontró juntos

Los cantantes, exitosos y con millones de fanáticos alrededor del mundo, se volvieron muy cercanos hace una década atrás y su relación se fortaleció con cada trabajo que los encontró juntos.

Los dos cantantes se conocieron por algo realmente adorable: Taylor Swift escribió algunas de las letras de canciones de Ed Sheeran en su brazo cuando asistió a uno de sus conciertos en Australia.

El mismo Ed Sheeran ha dicho que la protagonista del documental Miss Americana es una verdadera amiga que siempre estará ahí para él. Dijo: "Ella estaría allí si todo terminara para mí. Taylor es una especie de anomalía en ese sentido"

