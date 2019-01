Ed Sheeran es demandado por plagiar la canción "Thinking Out Loud" (VIDEO)

El cantante Ed Sheeran tendrá que presentarse ante un juez, luego de que se admitiera la demanda que le interpusieron por plagio junto con los productores de su tema 'Thinking Out Loud' y la discográfica Sony, los herederos del malogrado músico Marvin Gaye.

El juicio se llevará a cabo en Estados Unidos, para que un jurado determine si la canción “Thinking Out Loud”, publicada en 2014, plagió ciertos elementos de la mítica letra de “Let's Get It On” de 1973 del fallecido artista Marvin Gaye.

El juez Louis Stanton comentó que el litigio pasó al siguiente nivel fundamentado en las similitudes sustanciales que existen entre numerosos arreglos y melodías de las dos canciones; además de que Stanton, ha llegado a asegurar que a los miembros del jurado les impresionará especialmente un vídeo que retrata a Sheeran cambiando de una canción a otra con asombrosa facilidad durante un concierto de hace tres años, según la BBC.

Cabe mencionar que hasta el momento, el equipo legal de Ed Sheeran no ha reaccionado públicamente ante este hecho, después de que solicitó al magistrado que rechazara la demanda en base a las "profundas diferencias de estilo y de temática" que, en su opinión, separan ambos temas.