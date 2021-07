Ed Sheeran celebra el éxito de BTS con una motivadoras palabras

El cantante Ed Sheeran celebró el éxito de BTS, pues no dudó en compartir a través de redes sociales la emoción que siente por el éxito alcanzado por la banda coreana.

El cantante celebró que la canción “Permission To Dance”, el tema incluido en el single CD de Butter, está en el puesto número uno de la lista Hot 100 de Billboard. Cabe recordar que el británico fue quien compuso este tema, por lo que resulta bastante normal que se haya alegrado por el éxito que tuvo la canción y los idols.

Las palabras de Ed Sheeran a los idols

La publicación compartida por el cantante británico

El cantante usó su Instagram para compartir su alegría, pues escribió: "Mi cuarto número 1 en Billboard como compositor. Gracias BTS y tu maravillosa fanbase por hacerlo posible. Tened una buena semana".

Así mismo acompañó la publicación con una captura de pantalla de la lista en la que se ve la canción de la banda de chicos coreanos "Permission to Dance” en primera posición, seguido de good 4 u de Olivia Rodrigo y Stay de The Kid Laroi y Justin Bieber.

Desde antes que se lanzara esta canción Ed ya había anunciado que estaba trabajando con el grupo de K-pop, pues en una entrevista promocional en la que estaba presentando su tema Bad Habits indicó:

"En realidad he trabajado con BTS para su último disco y les he escrito una canción para ese álbum. Ellos son unos chicos super super geniales".

No es la primera colaboración que tienen

Pero esta no es la primera vez que los artistas trabajan juntos, pues el tema Make It Right, el cual formó parte del álbum Map Of The Soul: Persona, también fue escrito por Sheeran.

Sin duda tanto BTS como el cantante brintánico Ed Sheeran están acostumbrados a alcanzar grandes posiciones en las listas de éxitos y una vez más demostraron que cuando trabajan juntos los éxitos están prácticamente asegurados.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!