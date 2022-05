Ed Sheeran anuncia la llegada de su segunda hija, todo fue en secreto

Ed Sheeran es un famoso cantante británico que recientemente mantuvo el embarazo de su esposa en secreto y hoy impactó con la noticia del nacimiento de su segunda hijo hija.

Tal parece que este mes la cigüeña anda imparable, ya que también esta mañana se difundió la noticia del nacimiento del primer de Rihana y A$AP Rocky y ahora es Ed Sheeran quien anuncia la llegada de su segunda hija.

En esta ocasión el famoso cantante Ed Sheeran empleó sus redes sociales para anunciar la llegada de su segunda hija a lado de Cherry Seaborn, la esposa con la que procreo también su primera pequeña.

La noticia de Ed Sheeran

El también compositor acompañó el mensaje con una foto que impactó a sus fans, en la que se ve un par de calcetines de bebé sobre una cobijita tejida a gancho.

"Quiero que todos sepan que hemos tenido otra hermosa niña. Los dos estamos tan enamorados de ella, y estamos encantados de ser una familia de cuatro".

Ese fue el mensaje que publicó el famoso cantante Ed Sheeran, quien había mantenido el embarazo de su esposa en total secreto y que ahora es tendencia en las redes sociales por ser una noticia sorpresiva.

Embarazo en secreto

Ed Sheeran mantuvo en secreto el embarazo

Hay que destacar que el nacimiento de la hija del Ed Sheeran fue una completa sorpresa para los fans, ya que el creador de éxitos como Shape Of You y su pareja no habían anunciado previamente su segundo embarazo.

Como era de esperarse la publicación de Instagram del talentoso Ed Sheeran recibió una gran cantidad de mensajes de felicitación de sus seguidores y no es para menos, ya que todos mueren por conocer el cuarto integrante de su familia.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.