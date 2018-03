Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Ed Sheeran ahora es ‘Miembro de la Orden del Imperio Británico’. El músico británico Ed Sheeran, que gracias a su servicio a la música y la caridad, ha sido nombrado por la Realeza como un miembro oficial de la Excelentísima Orden del Imperio Británico (MBE). Con solo 26 años, el pelirrojo más famoso en el mundo de la música, recibió la medalla que lo hace miembro, en el Palacio de Buckingham de manos del príncipe Carlos. Tras recibir este reconocimiento dijo que esta listo para la próxima boda real entre la actriz Meghan Markle y el príncipe Harry, si es que le proponen amenizar este enlace matrimonial. De lo que si estamos seguros es que este reconocimiento lo debe honrar en gran medida pues esto fue lo que declaró en redes sociales:

Ed Sheeran was awarded his MBE for services to music and charity.