Ed Sheeran, ¿Se casó en secreto? (FOTO)

De acuerdo a informes del periódico Ed Sheeran contrajo matrimonio con su prometida unos días antes de navidad, donde compartieron el romántico momento solo con sus seres queridos y amistades más cercanas, que fueron alrededor de 40 personas,

Ed Sheeran, sin duda se ha convertido en uno de los cantantes más famosos y exitosos de los últimos años, pues paso de ser un escritor fantasma para muchos cantantes a salir a los escenarios interpretando éxitos propios como “Shape Of You” el cual ya es uno de sus temas más reconocidos a nivel mundial.

Ahora el famoso cantante vuelve a estar en boca de todos gracias a la impactante noticia que se reveló acerca de su vida personal.

¿Qué hizo Ed Sheeran?

Ed Sheeran

Este intérprete es uno de los famosos que posee una personalidad y estilo de vida muy sencillo a pesar de ser inmensamente ricos, por lo que prefieren mantener su vida personal totalmente separada de su vida profesional. Aunque los secretos no pueden mantenerse por siempre en las sombras y acaba de revelarse que el famoso intérprete de “Shape of You” y su novia Cherry Seaborn se casaron en una ceremonia privada en su casa el pasado diciembre en Suffolk, Inglaterra, lo que era un secreto hasta que se difundió la noticia a través del medio “The Sun”.

Te puede interesar: Christian Bach falleció a los 59 años: la familia Zurita pide respetar y honrar su memoria

“Ed se casó unos días antes de Navidad”

Ed Sheeran se casó en diciembre

Ed Sheeran y Cherry Seaborn son amigos desde los 11 años, cuando iban al colegio juntos en Framlingham, Inglaterra. Sin embargo, sus caminos se separarían por motivos profesionales: Cherry hizo un máster de administración de empresas en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte (Estados Unidos), y posteriormente trabajó en Wall Street, antes de ser trasladada a Inglaterra, hasta que hace unos años se reencontraron y el pasado mes de enero de 2018 se comprometieron.

De acuerdo a informes del periódico Ed Sheeran contrajo matrimonio con su prometida unos días antes de navidad, donde compartieron el romántico momento solo con sus seres queridos y amistades más cercanas, que fueron alrededor de 40 personas, pues en los datos del diario podía leerse lo siguiente:

“Era muy tranquilo, solo los amigos de la escuela de Ed, su familia limitada y el sacerdote. No quería ningún alboroto y quería que fuera algo completamente para ellos, solo una pequeña boda de invierno… Ninguno de los dos estaba tan preocupado por hacer un gran asunto al respecto”.

Ahora que la noticia ya se sabe, la pareja planea disfrutar una celebración de la talla de un famoso en el próximo verano, fiesta en la que ahora si se espera la asistencia de cientos de celebridades del mundo de la música y el cine, esperando que la gran fiesta se lleve a cabo en la finca del cantante, pues se sabe que Ed Sheeran ha presentado una solicitud de planificación para construir ahí una capilla.