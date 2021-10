"Easy on me" de Adele es elegida como el mejor estreno de la semana

La nueva canción de Adele , "Easy On Me", encabezó la nueva encuesta musical de esta semana.

Los fanáticos de la música votaron en una encuesta publicada el viernes (15 de octubre) en Billboard , eligiendo la hermosa balada de piano de la superestrella británica de 33 años, que apunta a un debut llamativo en las listas de Billboard , como su nuevo lanzamiento musical favorito del pasado. semana.

"Easy On Me", el primer sencillo de Adele, quien sería multada por el video de su nueva canción ya que dejó tirada su basura, en cinco años, obtuvo el 69% de los votos, superando la nueva música de Coldplay ( Music of the Spheres ), Young Thug ( Punk ), PinkPantheress ( To Hell With It ), Paulina Rubio (“Yo Soy”) y otros.

Detalles sobre Easy on me de Adele

Creado con su colaborador Greg Kurstin, "Easy On Me" es el sencillo principal del próximo cuarto álbum de Adele, 30 , cuyo lanzamiento está programado para el 19 de noviembre . La canción fue acompañada por un video musical en blanco y negro , en el que el cantante se aleja de una casa vacía con un letrero de "Vendido" en el patio delantero.

Los últimos tres álbumes de Adele, 19, 21 y 25, han alcanzado los cinco primeros en el Billboard 200, y los dos últimos han alcanzado el número 1. Su proyecto más reciente, 25 de 2015 , pasó la asombrosa cantidad de 10 semanas en el número 1 de la lista. Billboard 200 y ganó el Grammy al álbum del año, vendiendo 3.38 millones de copias en su semana de debut. Marcó la semana de mayores ventas para un álbum desde que MRC Data comenzó a rastrear las compras en el punto de venta en 1991.

En segundo lugar en el recuento de la semana pasada con casi el 12% de los votos, se ubicó el noveno álbum de Coldplay, Music of the Spheres , lanzado a través de Parlophone / Atlantic Records.

El conjunto producido por Max Martin es la continuación del álbum doble de la banda británica de 2019, Everyday Life , que encabezó la lista de álbumes oficiales del Reino Unido y alcanzó el puesto número 7 en el Billboard 200.

