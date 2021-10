'Easy on Me' de Adele se dispara al número 1 en Billboard Hot 100

"Easy on Me" de Adele se dispara al número 1 en la lista de canciones Billboard Hot 100 , luego de su primera semana completa de seguimiento. Una semana antes, debutó en el puesto 68 desde sus primeras cinco horas de disponibilidad.

La balada se convierte en la quinta número 1 del Hot 100 de Adele y la primera desde que “Hello” gobernó durante 10 semanas en 2015-16.

El Hot 100 combina transmisión de todos los géneros de EE. UU. (Audio oficial y video oficial), transmisión de radio y datos de ventas. Todas las listas (con fecha del 30 de octubre) se actualizarán en Billboard.com mañana (26 de octubre). Para conocer todas las novedades de las listas, puede seguir a @billboard y @billboardcharts tanto en Twitter como en Instagram.

“Easy on Me” es el 1.131º número 1 en los 63 años de historia del Hot 100 . Atrajo 65 millones de impresiones de audiencia de radio y 53,9 millones de transmisiones en EE. UU. Y vendió 74.000 descargas en la semana que finalizó el 21 de octubre, según MRC Data.

La pista de Adele, que por cierto, está por conquistar a Reino Unido se estrena en la cima de las listas de ventas de canciones digitales y en streaming y en el número 4 en Radio Songs .

El salto de Adele con Easy on Me

Primero, después de su primera semana completa: lanzado en Columbia Records a las 7 pm ET el jueves 14 de octubre, "Easy on Me" ingresó al Hot 100 con fecha del 23 de octubre en el puesto 68 gracias a su actividad desde su estreno hasta la medianoche ET de octubre. .14, y la semana de seguimiento de ese gráfico se extendió del 8 al 14 de octubre. Debutó con 3,1 millones de transmisiones, 3,1 millones en audiencia de radio y 14,800 vendidas en sus primeras cinco horas de disponibilidad.

La canción llega al número 1 en el Hot 100 con fecha del 30 de octubre, que refleja su primera semana de seguimiento completo, que abarca del 15 al 21 de octubre.

Los saltos más grandes al número 1: "Easy on Me" hace el octavo salto más grande al número 1 en la historia del Hot 100. Registra el salto más grande desde que “Look What You Made Me Do” de Taylor Swift subió 77-1 en septiembre de 2017, también después de su primera semana de seguimiento completo.

97-1, “My Life Would Suck Without You,” Kelly Clarkson, Feb. 7, 2009

96-1, “Womanizer,” Britney Spears, Oct. 25, 2008

80-1, “Live Your Life,” T.I. feat. Rihanna, Oct. 18, 2008

78-1, “Crack a Bottle,” Eminem, Dr. Dre & 50 Cent, Feb. 21, 2009

77-1, “Look What You Made Me Do,” Taylor Swift, Sept. 16, 2017

72-1, “We Are Never Ever Getting Back Together,” Taylor Swift, Sept. 1, 2012

71-1, “Whatever You Like,” T.I., Sept. 6, 2008

68-1, “Easy on Me,” Adele, Oct. 30, 2021

¿Te gustó la canción de Adele Easy on Me?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.