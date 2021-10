'Easy On Me' de Adele rompe récords de camino al número 1 del Reino Unido

El regreso de Adele está completo, ya que la cantante inglesa superestrella establece un récord de ventas en el Reino Unido a su regreso.

“Easy On Me” (Columbia) llega al número 1 en la lista oficial de singles del Reino Unido , la tercera líder de Adele en su tierra natal después de “Someone Like You” (2011) y “Hello” (2015).

La nueva pista divide a la competencia con 217,300 ventas de listas en su primera semana, un recuento que no se había visto desde que “Shape Of You” de Ed Sheeran acumuló 226,800 ventas combinadas en enero de 2017.

Hoy, “Shape Of You” es la canción más reproducida en Spotify.

Los récords de Easy on Me de Adele

En su semana de debut, "Easy On Me" de Adele acumula 24 millones de reproducciones en el Reino Unido, una nueva marca que supera el récord establecido por "7 Rings" de Ariana Grande, que registró 16,9 millones de reproducciones en el Reino Unido en enero de 2019.

Además, según la OCC, "Easy On Me" se lleva la mayor suma de ventas de descargas digitales para 2021, con 23.500.

"Easy On Me" es el primer lanzamiento musical de Adele en seis años, y es la primera pista de su próximo cuarto álbum el 30 , que saldrá el 19 de noviembre. A medida que aumenta la anticipación, dos de sus éxitos anteriores vuelven al Top 40 del Reino Unido: "When We Were Young" (en el n. ° 25) y "Someone Like You" (en el n. ° 34).

