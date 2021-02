EXPLOSIÓN hace arder Hotel de Roberto Palazuelos ¡Había un cantante dentro!

Roberto Palazuelos es un famoso actor que es noticia después de que se diera conocer que uno de sus hoteles ha sufrido un fuerte accidente, donde también se ha destacado que un famoso cantante se encontraba en el lugar.

Fue el famoso actor que ha colaborado en Televisa quien reveló que minutos antes del incendio se encontraba en una reunión con el famoso cantante mexicano Pablo Montero.

Hay que destacar que la madrugada de estos jueves medios locales reportaron que se había iniciado un incendio dentro de un hotel en Tulum; el lugar es propiedad de Roberto Palazuelos.

Se ha resaltado que tras varias horas sin saber exactamente lo que sucedió, el actor reveló los primeros detalles para "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión y ha dejado menos preocupados a sus fans y fans de un posible cantante que se encontraba en el hotel.

¿Estaba Pablo Montero en el incendio?

El Diamante Negro mediante un audio declaró que el incidente se dio debido a que explotó un tanque de gas en una de las cabañas que están en la parte de atrás del hotel; sin embargo, gracias a los vecinos, los empleados, los bomberos y la policía, se pudo controlar; así lo detalló

Todo mundo se unió y se controló muy bien. Yo estaba también ahí. Pablo Montero y yo acabábamos de vernos ahí, pero yo ya me estaba regresando, por eso ya no me tocó estar ahí adentro.

En cuanto al cantante mexicano, el empresario no dio detalles sobre la reunión que tuvo con Montero, pero por lo que explicó, afortunadamente ni él ni ninguna otra persona resultaron lesionados de gravedad por el incendio.

No hace mucho, Palazuelos estuvo en el ojo del huracán, pues fue acusado de irresponsable, ya que aún en pandemia sigue recibiendo inquilinos en su hotel, además, en diciembre personas desconocidas intentaron prenderle fuego a una de las cabañas

Cabe destacar que el incidente de esta madrugada no está relacionado con lo que sucedió hace unos meses, sin embargo, aún no sabe con exactitud todo lo que pasó en el incendio.

