EXO: Chen lanza la portada de su próximo sencillo digital 'Hello' ¡Mírala aquí!

El miembro de EXO, Chen, ha revelado la portada del álbum de su sencillo digital 'Hello'. El 8 de octubre, el miembro del popular grupo de chicos reveló una tranquila portada de arte para su próximo sencillo digital. La portada está dibujada en un estilo de pintura de acuarela que representa el cielo crepuscular en colores pastel.

La noticia del nuevo sencillo de Chen, se anunció directamente a través de la cuenta de redes sociales de EXO, donde también se lanzó una foto teaser que muestra un hermoso cielo con un hombre que parecía caminar solo.

¿Cuándo se lanzará el nuevo sencillo de Chen?

El sencillo digital de Chen se lanzará el 15 de octubre. ¡No te pierdas el lanzamiento del sencillo y mantente atento para más actualizaciones!

Los fanáticos de Chen, están ansiosos por volver a escuchar su dulce voz. Al integrante de EXO se le escuchó por última vez cantando la canción "Your moonlight" para la banda sonora "Do You Like Brahms?" En septiembre.

Chen es uno de los idols favoritos del grupo, pues además de ser una de las voces principales de EXO, también es un destacado actor de Corea del Sur, participando tanto en películas como en series.

Chen es multifacético, pues no solo es integrante de EXO, si un talentoso actor

Además por supuesto de su carrera cómo solista, en la que ha lanzado canciones como “Amaranth” y Flower” que han sido éxitos, por ello los fanáticos de EXO, esperan con ansias la nueva canción “Hello” y han recibido bastante bien la portada del sencillo de Chen.