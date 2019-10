¡ESCÁNDALO! Pedrito Sola COQUETEÓ a conductor de Tv Azteca y fue correspondido (FOTOS)

El famoso conductor del Programa Ventanenado, Pedrito Sola, ha vuelto a ser el centro de atención con una nueva polémica que ha desatado en las redes sociales, luego de que le coqueteara a un famoso conductor de Tv Azteca.

Resulta que el famoso Pedrito Sola ha vuelto a llamar la atención de los usuarios de las redes sociales, pues ha hecho de las suyas en una publicación en la que le ha ido súper bien, aunque se ha expuesto a las críticas de los internautas.

Fue a través de Instagram en donde Pedrito Sola en esta ocasión se ha dejado llevar por sus más sensibles sentimientos que le impidieron pensar en la prudencia y ha hecho un atrevido comentario en una de las publicaciones de uno de sus compañeros de Ventaneando.

Se trata del conductor Ricardo Caseres, quien recientemente publicó una imagen que encabezó con este texto: “Cada que me habla me hace sonreír! No importa la hora o el día! Gracias a @casiogshockmx por mi #gbd800uc #gshockmx #gshockmexico”.

Que luego de que la publicara uno de los primeros en comentar fue nada más y nada menos que su compañero de trabajo, Pedrito Sola, quien sin pena alguna y al qué dirán, se atrevió a contestarle asegurando lo siguiente: “Yo sé que te refieres a mí”.

El comentario del famoso conductor de 72 años ha causado revuelo entre los internautas de Instagram, ya que parece ser bastante revelador, pero lo que más ha sorprendido es que no quedó totalmente desairado, pues Ricardo Caseres no tardó en responderle que sí de la siguiente manera: “@tiopedritosola yess jajaja”.

Hasta el momento ni Pedrito Sola ni Ricardo Caseres han aclarado los cometarios que se están haciendo virales en las redes sociales, pero lo que sí se sabe es que los dos conductores mantiene una buena relación de amistad, que quizás raya con mucha confianza para relajear entre sus comentarios.