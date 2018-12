¡ESCÁNDALO! Michelle Vieth confiesa que era menor de edad en el video sexual que se filtró

Michelle Vieth se vio envuelta en una gran polémica, luego que se filtrara un video sexual de la actriz con su ex esposo Héctor Soberón, el cual fue expuesto hace más de diez años, por lo que la artista declaró que era menor de edad cuando fue grabada.

La actriz afirmó que emprenderá acciones legales en contra de la persona que difundió un video sexual, el cual habría sido filtrado por su propia ex pareja.

Michelle Vieth, confesó en el programa ‘hoy’ que Héctor Soberón, la filmó mientras ella lloraba y que era menor de edad para ese entonces, por lo que agrava aún más el delito.

“Son dos videos, no es uno solo; la primera parte estamos Héctor Soberón y yo en un lugar al que él me llevó y yo estaba llorando le decía que no me grabara entonces me estaba tapando con una sábana”, confesó la actriz.