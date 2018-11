¡ESCÁNDALO! Laura Bozzo responde a criticantes

La conductora Laura Bozzo ha recibido un sinfín de críticas por los diversos programas que ha conducido, sin embargo, está vez fue la misma peruana la que decidió "callar" a los seguidores que a diario le envían criticas negativas a sus redes sociales.

Laura Bozzo decidió ponerle fin a la situación y arremeter contra las serie de criticas que había venido arrasando.

Laura Bozzo, eligió el mejor escenario para defenderse de las personas, pues fue durante de La Trilogía de Oro, donde la la presentadora recibió reconocimiento, momento en el cual aprovechó para "agradecer" a las personas por sus criticas en redes sociales.

"Que me han hecho daño y que me han hecho ser la mujer fuerte y guerrera y cabrona que soy gracias", dijo Laura Bozzo muy efusiva en la entrega de premios.

Mientras tanto en su cuenta de Instagram personal compartió el vídeo en el que se puede apreciar el momento justo de la entrega. La conductora acompañó la publicación con la leyenda:

"Este premio va dedicado a los que me quieren a los que me odian y en especial a los que me han hecho daño y que me hicieron ser la guerrera que soy".

La publicación logró en cuestión de minutos levantar críticas y elevar el número de compartidas.

Fueron los verdaderos fans de la presentadora Laura Bozzo quienes elogiaron sus palabras y le dedicaron mensajes de ánimo para que siga creciendo.