¡ESCÁNDALO! Famoso modelo acusó a Katy Perry de acoso sexual

La guapa y sensual cantante, se aprovechó de sus encantos para acosar sexualmente al modelo de su videoclip Teenage Dream; así lo aseguró el mismo Josh Kloss.

A través de una publicación en Instagram, el famoso modelo Josh Kloss manifestó cierta acusación en la que involucra a Katy Perry por acoso sexual, esto ocurrido en el video Teenage Dream, donde él destaca como protagonista.

Josh Kloss aseguró que en una ocasión, Katy Perry intentó bajarle los pantalones en medio de una fiesta; en la que habían decenas de personas. Asimismo, aprovechó la publicación para presentar todos los acontecimientos que vivió, después de haber transcurrido 9 años.

Inició con la publicación hablando de su colaboración con ella respecto a la conmeoración de dicho videoclip:

“Ya sabes. Después de conocer a Katy cantamos juntos una canción de culto, ‘Open the eyes of my heart. Ella fue guay y maja"...