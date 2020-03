ESCÁNDALO: Editorial Hachette no publicará la autobiografía de Woody Allen

Woody Allen es un famoso director de cine que sigue generando polémica tras la denuncia por abuso sexual de su hija adoptiva Dylan Farrow, ahora la editorial Hachette anunció el 6 de marzo de 2020 que no publicará la autobiografía del cineasta tras el escándalo antes mencionado.

La portavoz de la editorial Hachette llamada Sophie Cottrell, anunció en un correo electrónico a la AFP lo siguiente: “Hachette Book Group ha decidido que no publicará las memorias de Woody Allen 'A Propos of Nothing' y devolverá todos los derechos a su autor", siendo un nuevo movimiento en contra del director de cine.

¿De qué se le acusa a Woody Allen?

Dylan Farrow es la hija adoptiva del director de cine, siendo quien acusó a su “padre” de haberla abusado sexualmente cuando ella tenía siete años de edad, acusación que Woody Allen negó por completo a los medios de comunicación y autoridades.

Una serie de demandas le siguieron a la vida del director de cine, pues su éxito en el séptimo arte se vio manchado por una ola de comentarios negativos en su contra, donde muchas personas tomaron una postura a favor de la supuesta víctima por abuso sexual, mientras que otros dudan de este testimonio.

Ya que el hermano de Dylan Farrow señaló que todo este escándalo por abuso sexual fue idea de su madre para perjudicar a Woody Allen, recordando que se le acusa de un crimen sucedido en 1992, pero no por ello se hace menos importante.

Esto sigue causando indignación a la mayor parte de las mujeres del cine, quienes reprueban que Woody Allen se mantenga presente en este arte, al igual que tener más problemas legales con la plataforma de Amazon Prime Video, por un incumplimiento de contrato.