¿ES VERDAD? Yanet García representa a la ‘Virgen’ en el nacimiento de ‘Hoy’|

Increíble pero cierto, en esta ocasión el programa matutino ‘Hoy’ de Televisa se ‘voló la barda’ al caracterizar a sus conductores con los personajes representativos al nacimiento, pero lo que más llamó la atención de los televidentes, fue el personaje que le tocó a Yanet García.

¿Qué papel representó la ‘Chica del clima’?

Como se sabe, Yanet García es de las conductoras preferidas por el público mexicano y es que no es para menos, pues la sensual presentadora luce grandes atributos y los presume con frecuencia con los looks que elige en cada emisión.

Sin embargo, en esta ocasión la sensual Yanet García fue blanco fácil de críticas por parte de sus fieles seguidores, luego que la mujer del pronóstico se vistió caracterizada nada más, ni nada menos que de la Virgen María.

La polémica entre los internautas se armó, luego que la presentadora de Shanik Berman compartió en su cuenta personal una imagen en la donde se poder ver a Yanet García vestida de la Virgen María y a sus pies, literalmente, se encuentra Shanik, vestida de una pastora.

Los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, pues aseguraron que el papel que le tocó a la ‘Chica del clima’ no fue el más acertado, pues de ‘virgen no tiene nada’.