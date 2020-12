¿ENEMIGAS? Dulce confesó sobre el roce con María José y la destrozan (VIDEO)

Dulce causa revuelo al hablar sobre María José

En La Verdad Noticias, te informamos que María José se unió a las GranDiosas, la artista hará una participación especial en un concierto junto a Dulce, Rocío Banquells y María del Sol, unas grandes cantantes que han tenido una larga trayectoria en el mundo de la música.

Durante una rueda de prensa, la cantante Dulce causó un gran escándalo al hablar sobre el roce que surgió con "La Josa", y es que, todo sucedió por un disco que lanzó la joven artista, donde incluía grandes éxitos de los 80, pero no incluyó las canciones de la integrante de GranDiosas.

En la entrevista, la cantante Dulce afirmó que no tiene una buena relación con María José, pues dejó impactados a los medios al mencionar lo siguiente: “Ella no grabó nada mío, así que yo no tengo una relación directa para cantar algo con ella”. Expresó la famosa.

Dulce rompe el silencio y asegura que no le gustan los covers de María José

En la rueda de prensa, la cantante confesó que prefiere escuchar los temas originales de sus compañeras contemporáneas y no los covers de “La Josa”, pero, luego mencionó que el disco “Conexión” que lanzó la joven artista, Dulce apreció en ese momento el talento de la famosa.

"Se le nota la envidia o quiere llamar la atención". Comentó un usuario.

Por su parte María del Sol expresó que se siente muy feliz y contenta de poder compartir el escenario con "La Josa", a quien felicitó por haber retomado temas de los 80, y que actualmente han sido del agrado de los fans de la ex integrante del grupo Kabah.

Y es que, tras las declaraciones de Dulce sobre María José, la famosa recurrió a sus redes sociales para explicar el mal entendido, y aseguró que está feliz de tener a una exitosa artista en "GranDiosas" en el próximo concierto que será el 5 de diciembre.

