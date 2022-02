EDC México 2022: Guía completa para disfrutar al cien el festival

Luego de que muchos festivales musicales se detuvieron debido a la pandemia por Covid-19, paulatinamente estos han ido regresando. Tal es el caso del Electric Daisy Carnival (alias EDC) y que volverá a presentarse en México.

¿En dónde y cuándo se realzará el EDC México?

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, el EDC México 2022 tendrá lugar en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez este 25, 26 y 27 de febrero. El autódromo se encuentra ubicado en Viaducto Río de la Piedad S/n, Col. Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

Horarios y escenarios del EDC México 2022

Horarios del viernes para el EDC México 2022.

Horarios del sábado para el EDC México 2022

Horarios del domingo para el EDC México 2022

Los horarios de este festival de música son: viernes 25 de febrero de 4:00 pm a 2:00 am; sábado 26 de febrero de 2:00 pm a 2:00 am y domingo 27 de febrero de 2:00 pm a 2:00 am.

El EDC México 2022 contará con distintos escenarios como el kinecticFIELD, circuitGROUNDS, neonGARDEN, Wasteland, forestHOuse y dos Equis Stage, así que será mejor que revises bien qué vas a ver.

Artistas por escenario EDC México 2022.

Artistas por escenario EDC México 2022.

Artistas por escenario EDC México 2022.

Boletos para el EDC México 2022

Los boletos para el EDC México todavía están a la venta; los precios varían dependiendo el tipo y número de días que asistas al festival. A continuación te presentamos el tipo y costo de los boletos que se manejaron en esta ocasión.

Experiencia general

Boleto de tres días:

Early Bird: 2,050 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 1: 2,350 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 2: 2,650 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 3: 2,950 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 4: 3,250 pesos (más cargo por servicio)

Boleto individual (viernes, sábado o domingo):

Early Bird: 1,180 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 1: 1,380 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 2: 1,580 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 3: 1,780 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 4: 1,980 pesos (más cargo por servicio)

Comfort Pass

Boleto de tres días:

Early Bird: 3,075 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 1: 3,525 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 2: 3,975 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 3: 4,425 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 4: 4,875 pesos (más cargo por servicio)

Boleto individual (viernes, sábado o domingo):

Early Bird: 1,770 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 1: 2,070 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 2: 2,370 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 3: 2,670 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 4: 2,970 pesos (más cargo por servicio)

Citibanamex Plus

Boleto de tres días:

Early Bird: 4,100 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 1: 4,700 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 2: 5,300 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 3: 5,900 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 4: 6,500 pesos (más cargo por servicio)

Boleto individual (viernes, sábado o domingo):

Early Bird: 2,360 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 1: 2,760 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 2: 3,160 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 3: 3,560 pesos (más cargo por servicio)

Etapa 4: 3,960 pesos (más cargo por servicio)

¿No podrás acompañarnos en esta edición? ¡No te preocupes contaremos con la transmisión en vivo de #EDCMéxico a las 6pm a través de nuestro Facebook, Tik Tok y Youtube de Ocesa! ❤️⚡



FB: https://t.co/HURtCTlVX6



YouTube: https://t.co/LriHDNOUGP



TikTok: https://t.co/q4ZnAXYf05 pic.twitter.com/adFjsI8rOl — EDC Mexico (@EDC_MEXICO) February 24, 2022

También se pueden adquirir experiencias que incluyen mesas con vistas de primera al escenario principal y un servicio privado para ti y tus amigos. Este se llama SkyDeck y para realizar la compra tendrás que llenar un formato previo.

Por último recuerda revisar los horarios del EDC Mexico 2022 cada show para organizarte qué vas a ver y en qué escenario, tomar en cuenta la distancia entre cada uno de ellos para que no te pierdas ni una sola canción.

