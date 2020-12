'Dynamite' de BTS DOMINA las listas globales de los Billboard

Los dos nuevos recuentos mundiales de Billboard clasifican las canciones según los datos de transmisión y ventas de más de 200 territorios.

"All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey es la canción más grande del mundo por segunda semana, ya que su villancico de 1994 pasa un segundo cuadro en el número 1 en la lista Billboard Global 200.

Mientras tanto, "Dynamite" de BTS se recupera al No. 1 en el Billboard Global Excl. Encuesta estadounidense, tras el lanzamiento de su "remix navideño".

Además, "Willow" de Taylor Swift debuta entre los cinco primeros de ambos conteos.

Las dos listas (la última de las cuales tiene fecha del 26 de diciembre) se estrenaron en septiembre y clasifican las canciones según la actividad de transmisión y ventas seleccionadas de más de 200 territorios de todo el mundo, según lo compilado por Nielsen Music / MRC Data.

El Billboard Global 200 incluye datos mundiales y el Billboard Global Excl. El gráfico de EE. UU. Comprende datos de territorios que excluyen a los EE. UU.

Las clasificaciones de las listas se basan en una fórmula ponderada que incorpora transmisiones solo oficiales en niveles de suscripción y con publicidad de servicios de música de audio y video, así como ventas de descargas, las últimas de las cuales reflejan compras de minoristas de música digital de servicio completo de todo el país. mundo, con ventas de sitios directos al consumidor (D2C) excluidas de los cálculos de los gráficos.

"All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey encabeza el Billboard Global 200 por segunda semana, un aumento del 6% a 83,7 millones de reproducciones y un 19% a 21.000 vendidas en todo el mundo en la semana que finaliza el 17 de diciembre. La canción se lanzó por primera vez en Carey's 1994 álbum navideño Feliz Navidad.

"Willow" de Taylor Swift se lanza en el puesto número 2 en el Global 200 con 67,9 millones de streams globales y 41.000 vendidos, este último el total más alto de la semana en todo el mundo.

"Dákiti" de Bad Bunny y Jhay Cortez cae 2-3 en el Global 200 después de tres semanas totales en el No. 1, con 85.2 millones de transmisiones (un 12% menos), la mayor suma global de la semana; El favorito de 1958 de Brenda Lee "Rockin 'Around the Christmas Tree" sube 7-4; y "Last Christmas" de Wham!, originalmente de 1984, cae 3-5.

Además, en el top 10 del Global 200, "Santa Tell Me" de Ariana Grande, lanzado por primera vez en 2014, ingresa a la región, escalando 11-10.

'Dynamite' Vuelve al No. 1 en Global Excl. NOS.

Billboard reconoce el éxito de BTS

BTS triunfa con Dynamite

"Dynamite" de BTS recupera el trono en el Billboard Global Excl. Gráfico estadounidense, rebotando 3-1 después del lanzamiento el 11 de diciembre de su "remix navideño".

La canción (todas las versiones combinadas) atrajo 59,1 millones de reproducciones (un 10% más) y vendió 17.000 (un 15% más) en territorios fuera de los EE. UU.

En la semana que terminó el 17 de diciembre. La canción lidera la lista por sexta semana en total, rompiendo un empate con Bad Bunny y "Dákiti" de Jhay Cortez durante la mayor cantidad de semanas en el No. 1 en la breve historia de la lista.

"Todo lo que quiero para Navidad eres tú" de Mariah Carey se mantiene en su segundo lugar en el Global Excl. Gráfico de Estados Unidos; "Dákiti" cae del No. 1 al No. 3; y "Last Christmas" de Wham! empuja 5-4.

Completando el Global Excl. Los cinco primeros de EE. UU., "Willow" de Taylor Swift debuta en el número 5 con 37,8 millones de transmisiones globales y 10,000 vendidas fuera de EE. UU.

