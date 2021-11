Dylan O’Brien cambia su nombre en twitter tras protagonizar el corto de All Too Well

Desde que se anunció que el cortometraje de All Too Well de Taylor Swift sería una realidad, con Dylan O’Brien como protagonista, los ojos se pusieron en él, esperando que pudiera personificar a Jake Gyllenhaal, quien presuntamente es a quien Taylor escribe la canción.

En ese sentido, el famoso hizo un gran trabajo, y su labor en el video ha sido muy aplaudida.

De hecho, el cortometraje All Too Well a las pocas horas de haberse estrenado ya contaba con más de 2 millones de reproducciones.

Dylan O’Brien cambia su nombre

Taylor Swift lo escogió de protagonista

El actor de proyectos como Maze Runner, utilizó su cuenta oficial de Twitter para agradecer a Taylor Swift por la oportunidad que le dio al protagonizar el cortometraje.

Por lo que decidió cambiar su nombre a Dylan O’Brien (Taylor' s Versión), esto en honor a las grabaciones que está haciendo la famosa de sus discos pasados.

Además publicó una frase de la canción, con la cual muchos fans se identifican, lo que generó comentarios positivos para el actor.

“So casually cruel in the name of being honest”, publicó en su twitter.

Taylor Swift estrena RED Taylor’s Version

Así luce su cuenta de twitter

La cantante ganadora del Grammy estrenó la nueva versión de su Álbum RED que incluye 30 canciones, incluyendo algunas inéditas.

El disco incluye sus más grandes éxitos We Are Never Ever Getting Back Together, 22, y por supuesto All Too Well, incluyendo la versión de 10 minutos.

¿Qué piensas de la nueva versión de All Too Well? ¿Te gustó que Dylan O’Brien se cambiara el nombre?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.