Dwayne "The Rock" Johnson sorprende a su madre con una casa nueva.

¡Ese es un hijo sólido como una roca! Dwayne Johnson sorprendió a su madre, Ata Johnson, con una nueva casa y publicó una serie de videos en su Instagram durante el fin de semana documentando la gran revelación.

Un clip capturó a Ata, de 73 años, acercándose al umbral antes de cruzar las puertas de su casa por primera vez, todo listo para la famosa versión de "Over the Rainbow" del difunto cantante hawaiano Israel Kamakawiwo'ole. Encima de la entrada cuelga un letrero que dice "Le Samoana", presumiblemente un guiño a la ascendencia samoana de su madre.

“Cuando era un niño pequeño, odiaba que mi madre llorara. En estos días, felizmente tomaré sus lágrimas de alegría”, escribió el luchardor y actor The Rock, de 50 años, sobre la conmovedora reacción de su madre al ver la morada, que él y un El “equipo de diseño” trabajó durante ocho semanas.

Dwayne Johnson hace feliz a su madre con nueva casa

Continuó diciendo que ha tenido "la suerte de haberle comprado algunas casas a lo largo de los años, pero esta es especial, ya que ella me ha dicho una y otra vez en los últimos años: 'Después de toda una vida viajando, quiero este hogar para ser el último. Ese es mi sueño.'

“Mamá, no hay mayor sentimiento que hacerte feliz ~ bienvenida a casa”, continuó. Posteriormente, Dwayne "La Roca" Johnson le dio a su madre un recorrido por la casa y, en dos videos adicionales, señaló varios aspectos significativos de su decoración interior.

En uno, su madre ingresa a una habitación en la que su colección de ukeleles antiguos está montada en una pared. De las fotografías también visibles en el espacio, The Rock escribió: "Pude descubrir imágenes de nuestros antepasados que ella no había visto desde que era una niña que crecía en Samoa".

La madre de Dwayne Johnson guarda sus recuerdos en casa

La Verdad Noticias informa que el clip final narra el momento en que su madre descubrió su "nueva 'Sala Smackdown'... donde guarda los mejores recuerdos de Rock/DJ", explicó Dwayne "The Rock" Johnson en el pie de foto.

“Esta es su sala favorita para traer invitados y es la que menos me gusta porque lo último que quiero hacer es pararme en un DJ Shrine mientras la gente mira a su alrededor mientras mi mamá les explica todas las cosas que he hecho. No, gracias”, continuó.

“Pero, la verdad es que, cuando estoy SOLO, estas salas de Smackdown que crea tienen una energía tan positiva y un maná hermoso. Siempre es un buen recordatorio para mí de nunca olvidar de dónde vine y estar siempre agradecido por la rutina”.

La conclusión de la leyenda de la publicación inicial dice todo sobre la lógica de The Rock para hacer realidad el gesto conmovedor: “Siempre digo, si tienes una buena madre, entonces tienes la oportunidad de convertirte en un buen ser humano afectuoso. Démosle a nuestras mamás un gran apretón de agradecimiento este fin de semana y hagámoslas felices”.

