Dwayne “La Roca” Johnson supera a Kylie Jenner en Instagram ¡Es el mejor pagado!/Foto: Quien y El Sol de Sinaloa

La modelo de Instagram Kylie Jenner, quien ha sido la celebridad de Instagram mejor pagada desde hace años, ha sido destronada por nada menos que Dwayne 'The Rock' (La Roca) Johnson. No solo en pago, Dwayne también se jacta de tener más seguidores de Instagram que Kylie.

Cristiano Ronaldo se lleva la palma ya que tiene más seguidores que Kylie y The Rock. Sin embargo, el futbolista es la tercera celebridad mejor pagada de Instagram, seguida por la media hermana de Kylie Jenner, Kim Kardarshian y otros.

Tal parece que el año 2020 no ha sido nada bueno para Kylie, ya que la joven mamá de Stormi Webster hace poco perdió su nombramiento de multimillonaria después de mentir en sus ganancias; y ahora pierde la corona de una de las redes sociales que había dominado por años al igual que su hermana Kim Kardashian/Foto: The Medizine

¿Cuánto gana La Roca en Instagram?

Dwayne “La Roca” Johnson no solo disfruta de más seguidores que la celebridad de Instagram Kylie Jenner, sino que también le quitó el puesto, para convertirse en la mejor pagada allí.

Con 188 millones de seguidores, The Rock recibe USD 1,015 millones por una publicación de marca en su cuenta oficial de Instagram.

Dwayne Johnson también ha tenido éxito con sus películas lanzadas recientemente. Su película 'Jumanji: The Next Level', que se estrenó en 2019, fue la cuarta película de Hollywood más taquillera de todos los tiempos.

El actor también formó parte de la franquicia 'The Fast And The Furious' (que pertenece a Vin Diesel) con la película 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw'.

Kylie Jenner, segunda celebridad mejor pagada de Instagram

Kylie Jenner, que solía ocupar el primer lugar como la celebridad mejor pagada, se ha convertido en la segunda mejor. Con 183 millones de seguidores, acuña USD 986,000 por publicación paga.

Otros famosos bien pagados en Instagram

El popular jugador de fútbol Cristiano Ronaldo disfruta de más seguidor entre Kylie y La Roca. CR7 tiene al momento 227 millones de personas que lo siguen en Instagram, lo que lo convierte en la tercera celebridad mejor pagada en Instagram. Ronaldo cobra USD 889,000 por publicación.

También te puede interesar: Baywatch 2: ¿Dwayne Johnson y Priyanka Chopra podrían regresar en la secuela?

Kim Kardarshian, Ariana Grande, Selena Gomez, Beyonce, Justin Bieber, Taylor Swift, Neymar y otros llegan a la lista de los 10 mejores. La celebridad de Bollywood-Hollywood Priyanka Chopra Jonas es la 28ª celebridad mejor pagada de Instagram.