Dwayne ‘La Roca’ Johnson le canta a abuelita que cumplió 102 años

Dwayne Johnson ‘La Roca’ se ha convertido en un sinónimo de éxito en Hollywood y en toda la industria del entretenimiento, pero toda la fama y el dinero no le impidieron cantarle a una abuelita en su cumpleaños 102.

La señora Marie Grover, una gran fanática de ‘The Rock’ ya había sido felicitada por el ex luchador en su cumpleaños 100, y un año después no pudo olvidarse de la mujer y le dedicó un video especial para festejar su día.

“Este es un video muy especial que está dedicado a una dama muy, muy especial. Este es uno de los videos más especiales que hago durante el año y, probablemente, uno de los más especiales que grabaré en mi vida”, dijo el actor de la segunda parte de ‘Shazam!’

Dwayne Johnson le canta las mañanitas a una fan

‘La Roca', que ha sido descartado para volver a Rápidos y Furiosos, procedió a hablar de su gran fan y le dedicó la clásica canción para cumpleañeros en inglés, un acto de bondad que se ha convertido en una tradición de todos los años para él.

“Esta dama tan especial cumple 102 años. Entonces, con todo el amor que tengo, me complace decir: ¡Feliz cumpleaños!”.

La abuela Grover apareció al otro lado de la videollamada luciendo muy emocionada, agitando las manos y expresando sorpresa con su rostro. Luego, Dwayne le dedicó más palabras de cariño y respeto.

“No olvidé tu cumpleaños, no podía olvidarlo. Te quiero, Estados Unidos te quiere, el mundo te ama”, dijo la estrella mientras la abuelita seguía preguntándose “¿De verdad es La Roca?”

La Roca y su gemelo

Dwayne Johnson encontró a su gemelo en Internet.

Recientemente se hizo viral en redes sociales una fotografía del oficial Eric Fields, de la Oficina del Sheriff del condado de Morgan, quien tiene un parecido impresionante con el actor por su poderoso físico.

Medios en todo el mundo retomaron la peculiar noticia, dando incluso con el policía, que confesó haber sido comparado muchas veces con Johnson y con Vin Diesel.

El propio Dwayne Johnson ‘La Roca’ compartió en Twitter la fotografía de su “gemelo” y se mostró encantado por el parecido que hay entre ellos. “El sujeto de la izquierda es mucho más genial. Mantente a salvo, hermano, y gracias por tu servicio”, escribió.

