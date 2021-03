Desde su vergonzoso apodo de la infancia hasta la historia detrás de sus tatuajes, aquí en La Verdad Noticias te traemos 10 datos sobre el luchador convertido en estrella de Hollywood.

Pocas personas han tenido una carrera tan sólida como una roca en tantos ámbitos como Dwayne "La Roca" Johnson. En el mundo de la lucha libre, fue apodado "El Grande" y "El Campeón del Pueblo" y en el mundo del cine, sus películas han recaudado al menos $10 mil millones en todo el mundo.

Además de eso, su autobiografía de 2000 The Rock Says fue la número uno en la lista de bestsellers del New York Times y su zapatilla Project Rock con Under Armour se agotó en menos de 24 horas. Todo esto lo ha ayudado a encabezar la lista de Forbes de los actores mejor pagados dos años seguidos, con una estimación de 87,5 millones de dólares en 2020.

No es de extrañar que el mismo Johnson, de 6 pies 4 pulgadas y 277 libras, diga que ha tenido una "vida salvajemente Forrest Gump-ian". Aquí hay 10 hechos que quizás no conozcas sobre el tipo que ha sido llamado el "Hombre más electrizante de todos".

Dwayne "La Roca" Johnson era apodado ‘'Dewey'

Dwayne Johnson tenía otro apodo cuando era pequeña

Antes de que lo marcaran con la personalidad de tipo duro y el nombre de lucha libre apropiadamente fuerte de Dwayne "The Rock" Johnson, el actor tenía un apodo muy diferente mientras crecía. Cuando tenía unos seis meses, estaba con sus padrinos y su mamá le preguntó si tenía el pañal mojado. Su madrina respondió: “No. Está un poco húmedo", recordó en la conferencia virtual de la Asociación de Críticos de Televisión en 2021.

Si bien era demasiado joven para saberlo mejor en ese momento, el apodo se mantuvo. "Durante años, cuando mis padres venían frente a mis amigas o amigos o cualquier persona, [decían], '¡Oye, Dewey!' Automáticamente", agregó. “No es que sea un nombre poderoso. Automáticamente, la gente decía, 'Oh, Dios'".

El actor recordó con cariño su infancia y dijo que extrañaba la casa en donde vivía con sus padres y en donde pasó muchos momentos felices.

Dwayne "La Roca" Johnson quería ser agente de la CIA

El actor quiso formar parte de la CIA

Johnson tenía los ojos puestos en convertirse en un luchador contra el crimen en la vida real y convertirse en agente de la CIA, con la esperanza de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia, pero se interpuso un obstáculo legal.

"Mi profesor y asesor de justicia penal (el Dr. Paul Cromwell) me convenció de que el mejor operativo en el que podría llegar a ser para la agencia es uno que también tenga un título en derecho", publicó Johnson en Instagram en 2018.

Eso le dio un control de la realidad. "Pens�� que era una gran idea, hasta que me di cuenta de que ninguna facultad de derecho respetable me dejaría entrar con mi montón de buenas calificaciones", escribió. "Fin de la historia." Pero se graduó de la Universidad de Miami con una licenciatura en estudios generales en criminología y fisiología pero en el camino prefirió ser una estrella de Hollywood.

Dwayne "La Roca" Johnson y el fútbol profesional

El actor fue jugador de fútbol americano

Después de que un maestro de secundaria lo alentara a que intentara jugar al fútbol, descubrió que tenía un don en el campo, sobresaliendo rápidamente y obteniendo una beca completa para la universidad de fútbol más importante, la Universidad de Miami. El entrenador le dijo que tenía una buena oportunidad de llegar a la NFL, según informaron fuentes a La Verdad Noticias.

“Así que en mi cabeza, eso fue todo. Tengo mi boleto”, le dijo a la revista. “Se me pone la piel de gallina ahora de solo pensar en ello. Lo conseguiré, ganaré dinero, mis padres pueden mudarse de su apartamento. Eso es todo." Pero las cosas no fueron así. Después de sufrir lesiones, dice: "Luché y me deprimí".

Jugó para los Calgary Stampeders, pero fue eliminado del equipo dos meses después. Lamentó no haber podido convertirse en una estrella de fútbol para ayudar a sus padres.

Dwayne "La Roca" Johnson fue pobre

'La Roca' no siempre fue millonario

Después de ser eliminado del equipo de fútbol en 1995, aterrizó en Miami y llamó a su padre a Tampa para que lo recogiera. Mientras estaban en la Interestatal 75, Johnson se preguntó cuánto tendría a su nombre. “Saqué mi billetera, y sí, tenía un cinco, uno y algo de cambio. Recuerdo haber pensado ‘todo lo que tengo son siete dólares. En ese momento quería mucho más”, le dijo a Esquire.

Se comparó a sí mismo con Warren Sapp, quien lo había sacado de su puesto en Miami unos años antes y acababa de ser reclutado por un millón de dólares. “Era como si el éxito que deseaba tanto y que trabajé tan duro durante años le estuviera sucediendo a todos los demás menos a mí”, dijo. Y nunca lo olvidaré. El término 'siete dólares' tiene mucho significado". Más tarde llamó a su compañía de producción Seven Bucks Production.

Dwayne "La Roca" Johnson tiene familia de luchadores

El padre de Dwayne Johnson murió en 2020

Johnson se convirtió en el primer luchador de tercera generación en la WWE, un legado que comenzó con su abuelo, el "Gran Jefe" Peter Maivia, nacido en Samoa Estadounidense, en la década de 1960. Su padre, Rocky Johnson, nacido en Nueva Escocia, conocido como "Soul Man", aprendió de Maivia antes de casarse con su hija.

Cuando Rocky se retiró en 1991, comenzó a entrenar a su hijo, y cuando el joven Johnson hizo su debut en la WWE en 1996, a veces se veía a su padre "saltando al ring y defendiendo a su hijo cuando parecía estar en problemas". Escribió York Times. Johnson dedicó su premio Trailblazer Award de la Asociación de Críticos de Hollywood en 2021 a su padre, diciendo: "Por complicada que fuera nuestra relación... él fue un verdadero pionero porque lo que hacen los pioneros es cambiar el comportamiento de las personas. Y eso es lo que hizo. E hizo todo lo que pudo para enviar a la gente feliz a casa".

Dwayne "La Roca" Johnson es actor de Hollywood

La Roca ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama

En un abrir y cerrar de ojos, pareció que Dwayne Johnson estaba de repente en la cima de las industrias de la lucha libre y del cine, pero en realidad, era parte de un plan calculado a largo plazo.

"Comencé a retirarme silenciosamente de la lucha libre profesional cuando tenía 29 años", dijo en un video de Instagram en 2020. "Tuve la carrera más increíble como luchador profesional". Cada noche que estaba luchando, su objetivo era entretener, no necesariamente ganar, por lo que tenía mucho sentido, pero no quería ser sólo un destello en la sartén.

“Quería tener una carrera realmente duradera que tuviera peso, que tuviera valor”, explicó. Así que estudió el oficio, trabajó con entrenadores de actuación y estableció un plan de 10 a 12 años. "Quería ser el hombre número uno en el mundo de Hollywood en términos de taquilla".

Sabía muy bien que el éxito en la lucha libre no significaba nada en la pantalla. "Estaba realmente nervioso", dijo, haciendo su primer papel importante en The Scorpion King en 2002. En el camino, tuvo que tomar decisiones audaces y deshacerse de las personas que no estaban en la misma página. “Tome las decisiones difíciles y la más importante de todas fue decidir que había terminado de intentar ser alguien a quien no debo conformar con Hollywood. En cambio, decidí ser mi propio hombre y Hollywood eventualmente se amoldara a mí”.

Tatuajes de Dwayne "La Roca" Johnson

La Roca modificó uno de sus tatuajes y el cambió duró 60 horas

En 2003, Johnson hizo un viaje a Hawái para que el tatuador tahitiano Po'oini Yrondi le contara la herencia familiar en su cuerpo. Antes de comenzar, Johnson e Yrondi conversaron durante horas y rezaron.

El tatuaje en sí tomó 60 horas, divididas en tres sesiones de 20 horas, y el diseño elaborado representa "todas las cosas que son importantes para mí, que amo y que me apasionan", dijo. Entre el simbolismo se encuentran las hojas de coco que representan a un jefe guerrero de Samoa, el sol para la buena fortuna, dos ojos de antepasados que lo miran y un caparazón de tortuga para defenderse de los espíritus malignos.

También parte del diseño es un símbolo que muestra a tres personas en una, para mostrar el vínculo entre él, su entonces esposa e hija. (Ahora tiene dos hijas más y no descarta tatuarse algo por ellas).

Dwayne "La Roca" Johnson tenía un récord Guinness

La Roca logró imponer un récord Guinness con 105 selfies

¡Habla de multitarea! Durante el estreno en Londres de San Andreas en 2015, película de Dwayne La Roca Johnson logró otra hazaña: establecer el título de récord mundial Guinness para la mayoría de las selfies tomadas en tres minutos, lo que hizo con 105 fanáticos.

Los funcionarios estaban disponibles para asegurarse de que cada toma incluyera la cara y el cuello completos de los sujetos y estuvieran enfocados (algunos fueron descalificados). Pero al final, ganó el título y publicó en su cuenta de Instagram.

“Estreno mundial de San Andreas y reescritura de los libros de récords, todo en una noche. #MicDropBoom #NewSelfieKing". El récord fue batido más tarde en 2016 por Donnie Wahlberg y nuevamente en 2018 por un hombre llamado James Smith pero los fans que participaron en ese logro para el actor no olvidarán ese día, Incluso muchos de ellos presumen aún sus fotos en redes sociales con La Roca.

Dwayne "La Roca" Johnson iba a ser Willy Wonka

Dwayne Johnson estuvo a punto de protagonizar

Antes de que Johnny Depp se pusiera el icónico sombrero de copa para interpretar a Willy Wonka en la nueva versión de Charlie and the Chocolate Factory de 2005, el director Tim Burton consideró a Johnson. "Recuerdo que pensé: 'Mierda, estoy dentro", escribió en una publicación de Instagram. "Pero eso fue hace muchos años, cuando recién comenzaba en Hollywood sin una base de fuerza de taquilla global o ninguna experiencia real de actuación para lograrlo".

Agregó que Depp era "la estrella más grande del mundo" en ese momento, por lo que "el hecho de que Tim incluso me considerara (aunque estoy seguro de que lo consideró durante siete segundos) significaba mucho para mí, ya que solo estaba irrumpir en el negocio sin tener idea de lo que nos depara el futuro ". Compartió ese recuerdo en el verano de 2020 mientras presentaba a sus hijos la película original de 1971 Willy Wonka and the Chocolate Factory. "Les encantó y ahora esperan que les entregue una habitación llena de chocolate y dulces", dijo.

Sobre el momento de las puertas corredizas, agregó: "Siempre levantaré una copa por los sueños que no se hacen realidad porque a veces son lo mejor que nunca sucedió".

Dwayne "La Roca" Johnson podría ser presidente

Dwayne 'La Roca' Johnson podría ser presidente

Habiendo marcado tantos campos, ¿Johnson eventualmente podría pasar al mundo de la política? Quizás. No es casualidad que cada episodio de Young Rock comience y termine con Johnson interpretándose a sí mismo siendo entrevistado por un periodista, interpretado por Randall Park, mientras se postula para presidente en 2032.

De hecho, en 2017, dijo: “Consideraría una carrera presidencial en el futuro si eso es lo que la gente quería. Realmente lo digo en serio, y no soy frívolo de ninguna manera con mi respuesta".

Esa no fue la única vez que expresó ese impulso hacia la Casa Blanca. “No puedo negar que la idea de ser gobernador, la idea de ser presidente, es atractiva”, le dijo a GQ en 2016. “Y más allá de eso, sería una oportunidad para tener un impacto real en la vida de las personas a nivel mundial. escala. Pero hay muchas otras cosas que quiero hacer primero".

