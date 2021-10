Dwayne Johnson será Santa Claus en película navideña de Amazon

Dwayne ‘La Roca’ Johnson protagonizará su primera película navideña, titulada ‘Red One’, que será dirigida por Jake Kasdan de la franquicia de Jumanji y será estrenada a través de Amazon Prime Video.

Johnson y Kasdan trabajaron juntos anteriormente en Jumanji: Welcome to the Jungle de 2017 y Jumanji: The Next Level de 2019. Amazon retomó el proyecto durante el verano y se anticipa que la producción comenzará el próximo año para ser estrenada en las vacaciones de invierno de 2023.

Según el portal especializado The Hollywood Reporter, Dwayne Johnson podría interpretar a Santa Claus en esta nueva versión del viejo habitante del polo norte, aunque de momento esto no ha sido confirmado.

¿De qué tratará ‘Red One’?

'La roca' ha demostrado ser un gran amante de la Navidad.

De acuerdo con la página oficial de Red One (El rojo en español) en Amazon, la película es "una comedia de acción y aventuras de cuatro cuadrantes que trota el mundo y que imagina un universo completamente nuevo para explorar dentro del género navideño".

Hiram García, uno de los productores y socios habituales de Johnson en sus proyectos, creó la historia de la cinta sobre Navidad y entregó la idea al guionista Chris Morgan. La idea habría cobrado fuerza en verano y estuvo pensada desde un inicio para ser protagonizada por ‘La roca’.

“Siempre hemos querido hacer una película navideña masiva, pero no pudimos encontrar la adecuada. Buscábamos algo que coincidiera con el ADN (de Johnson) algo que tuviera más fuerza, que fuera mucho más grande y más global”, dijo García al portal Collider en verano.

¿De cuánto es la fortuna de Dwayne Johnson?

El exluchador ya es uno de los mejor pagados de Hollywood.

En el año 2019, el excampeón de la WWE fue catalogado por la revista Forbes como el actor mejor pagado de Hollywood, con ganancias anuales de 89.4 millones de dólares. Tras 25 años en Hollywood, más su paso por la lucha libre, TheRichest.com calcula que Dwayne Johnson tiene una fortuna de 220 millones de dólares.

Como ejemplo de su notoriedad y rentabilidad, ‘La roca’ Johnson pronto protagonizará Red Notice de Netflix junto a Ryan Reynolds, Gal Gadot y Chris Diamantopoulos, que busca ser la película más cara de la historia de la plataforma de streaming, que supuestamente costó más de 200 millones de dólares. La Verdad Noticias.

