Dwayne Johnson será PRODUCTOR de una serie de lucha libre ¡Espectacular!

El famoso actor Dwayne Johnson, mejor conocido como "La Roca", producirá una serie para HBO que bajo el título "Tre Cnt" contará cómo una familia consigue levantar un importante centro de lucha libre en el patio trasero de su casa de Texas.

Se ha resaltado que esta serie será supervisada por Dwayne Johnson, quien antes de su carrera como uno de los actores mejor pagados de Hollywood, fue luchador en la liga WWE bajo el alias de "The Rock", una experiencia en esta disciplina deportiva que ya llevó a la gran pantalla con la película "Fighting with My Family" (2019).

Detalles de la serie producida por Dwayne Johnson

"Tre Cnt" de HBO será producida por el exluchador junto a Dany García y la actriz Issa Rae, con un guion escrito por Mohamad El Masri ("Here and Now"), informó este lunes una exclusiva de la revista especializada Variety.

Así lo menciona un artículo de la revista: "La trama se centra en Cassius Jones, un joven trabajador portuario y luchador que utiliza el dinero heredado del seguro de vida de su abuelo para levantar un imperio de lucha libre en el patio trasero de una vivienda de Houston ("Texas") con la ayuda de su familia de clase trabajadora, vecinos y amigos".

La mencionada serie será una producción de Seven Bucks, factoría detrás de títulos como “Jumanji: The Next Level” y “Fast and Furious Present: Hobbs & Shaw", entre otras producciones de Johnson, originario de Hayward, California.

Hay que destacar que el año pasado, Dwayne Johnson y García, exmujer del actor y socia habitual como productora, estrenaron "Fighting with My Family", una comedia independiente sobre una familia dedicada a la lucha libre que el actor comparó en una entrevista con Efe con "un cuento de hadas" que, finalmente, se hizo "real".

Dwayne Johnson por su parte comentó al respecto: “Más allá del aspecto de la lucha libre, lo que era atractivo para mí era esta idea de una familia que quería que sus hijos hicieran más, fueran grandes, y que, si había una oportunidad de las que solo se dan una vez en la vida, la aprovecharan”.

TE PUEDE INTERESAR: Hija de The Rock (Dwayne Johnson) debutará en la WWE

Cabe destacar que el equipo de Johnson sigue apostando por las superproducciones de la saga "Fast & Furious", que tiene previsto estrenar su novena película, actualmente pospuesta por el coronavirus.