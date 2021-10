Dwayne Johnson revela el porque verdadero de su eterna pelea con Vin Diesel

La rivalidad de Dwayne Johnson y Vin Diesel se ha convertido en una de las más legendarias en Hollywood, no solo porque son dos de los actores más populares del cine, sino porque fueron compañeros de escena en la franquicia de "Rápidos y Furiosos".

Su enemistad se encendió en los sets de filmación de las distintas películas de "Rápidos y furiosos" pero se hizo publica durante la producción "The Fate of the Furious" en 2016 y desde entonces, la disputa no parece mostrar signos de desaparecer en el corto plazo.

Incluso, el actor conocido como La Roca no volverá a “Rápidos y Furiosos” por problemas con Vin Diesel, ahora el ex-luchador ha revelando lo que ve como la causa raíz de la disputa y más detalles sobre la pelea que te revelamos en La Verdad Noticias a continuación.

Dwayne Johnson se arrepiente de revelar su enemistad

Dwayne Johnson lamenta todo el escándalo

Esta semana, “La Roca” dio detalles de sus problemas con Vin Diesel. Su enemistad estalló abiertamente en 2016 cuando Johnson hizo y luego eliminó una publicación en Instagram criticando a sus coprotagonistas masculinos de "Fate of the Furious" durante el rodaje.

Aunque ahora ha revelado estar arrepentido por hacer público su conflicto con Diesel e incluso confesó que intentaron arreglar las cosas en privado, al final del día "(somos) dos personas filosóficamente diferentes".

"Tuvimos una buena charla en mi tráiler, y fue en esa charla que realmente quedó muy claro que somos dos extremos separados del espectro", explicó el actor quien dijo que el haber hecho la disputa algo público "va en contra de mi ADN [...] No fue mi mejor día".

¿Qué dice Vin Diesel sobre el conflicto?

Vin Diesel explotó el conflicto por publicidad

En junio de este año, Vin Diesel reveló por qué se peleó con Dwayne en “Rápidos y Furiosos”, asegurando que alimentar las frustraciones de Johnson había sido una decisión deliberada para fortalecer la rivalidad en pantalla entre sus personajes.

"En ese momento, podía dar amor severo". No al estilo Fellini, pero haría cualquier cosa que tuviera que hacer para conseguir buenas actuaciones en todo lo que estoy produciendo". Al enterarse de las declaraciones de Vin Diesel, Dwayne Johnson solo se rió.

