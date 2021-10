Dwayne Johnson responde a los llamados para postularse como presidente de EE.UU.

Dwayne 'La Roca' Johnson ha respondido a los últimos llamamientos para que se postule a la presidencia de los Estados Unidos, afirmando que, si bien se preocupa profundamente por el país, no “sabe nada de política”.

En febrero, el actor y exluchador dijo que aún consideraría una carrera presidencial en el futuro si es "lo que la gente quería". Sin embargo, ahora parece que podría haber cambiado de opinión.

Hoy (23 de octubre), Dwayne Johnson usó Instagram luego de una entrevista con Vanity Fair para responder a una encuesta reciente que mostraba que el 46 por ciento de los estadounidenses lo votarían si decidiera postularse para un cargo.

¿Qué dijo La Roca sobre ser candidato a la presidencia?

“Las conversaciones siempre se arremolinan cuando se trata de postularme para el POTUS algún día”, escribió. “La última encuesta mostró que el 46% de los estadounidenses me apoyarían como candidato a la presidencia.

“Para mi entrevista de @vanityfair, pasé mucho tiempo con mi escritor (y amigo bebedor de tequila :), Chris Heath, sobre mis sentimientos honestos con respecto a este increíble apoyo que potencialmente podría tener. Pero aquí está la verdad: el 46% de los estadounidenses galvanizados para apoyarme como presidente es muy humillante y realmente me sienta y niego con la cabeza con asombro”.

"No sé nada de política": Dwayne Johnson

Dwayne Johnson continuó: “Pero al final del día, no sé nada de política. Me preocupo profundamente por nuestro país. Y me preocupo por todos los malditos estadounidenses que sangran de rojo, y eso es todo. Aquí no hay engaños. Puede que tenga algunas cualidades de liderazgo, pero eso no necesariamente me convierte en un gran candidato presidencial. Y ahí es donde estoy hoy.

“No soy un político, así que no me importa en qué lado de la calle viva o en qué lado del pasillo se siente. Los valores fundamentales importan. Trabaja duro, cuida de tu familia, sé amable con la gente, enorgullécete de tu nombre, enorgullécete de tus propias manos, sé inclusivo y respeta a TODOS y no estés lleno de mierda”. “No soy político, pero esa es la verdad”, concluyó.

