Dwayne Johnson hace broma épica a Ryan Reynolds en vallas publicitarias

La estrella de "Jumanji", de 49 años, Dwayne Johnson, subió una foto de Instagram de la señalización abrasadora, que dice: "Ryan Reynolds usa la cuenta de Netflix de su madre".

“Un último atraco para la carretera. Vence eso, @vancityreynolds”, escribió el bromista Johnson, de 49 años, en el pie de foto. “Para que conste, la mamá de Ryan es una MUJER INCREÍBLE. No estoy seguro de por qué Ryan resultó como lo hizo ".

'La Roca' reveló el incómodo detalle de la vida personal de Ryan Reynolds.

Reynolds, de 45 años, respondió en los comentarios, bromeando: "Para ser justos, mi madre usa mi cuenta de OnlyFans".

Dwayne Johnson promociona estreno en Netflix

Dwayne Johnson 'La Roca' había publicado el anuncio publicitario para promocionar la próxima película de comedia de acción del dúo "Red Notice", que se estrenará en Netflix este viernes 12 de noviembre.

También protagonizada por Gal Gadot, la película sigue a un perfilador del FBI que se hace amigo a regañadientes de un arte infame. ladrón "para atrapar a un ladrón esquivo que siempre está un paso por delante", según la descripción de Netflix.

Según se informa, "Red Notice" es la película más cara de la plataforma de transmisión, con un presupuesto de 200 millones de dólares.

Esta no es la primera vez que Johnson aplasta a un compañero actor a través de un piledriver digital. En un divertido truco promocional de 2019 para "Jumanji: The Next Level", el ícono de acción publicó un meme comparando a su coprotagonista Kevin Hart con el adorable Baby Yoda del éxito de Disney + "The Mandalorian".

