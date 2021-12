Dwayne Johnson explota contra Vin Diesel; no regresará a Rápidos y Furiosos

Luego que Vin Diesel realizó una propuesta pública a Dwayne Johnson conocido como “La Roca” para su regreso a la franquicia Rápidos y Furiosos, el actor se pronunció al respecto y aseguró que se trató de un “ejemplo de manipulación”, ¿por qué? En La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

Resulta que en noviembre pasado, el actor que da vida a Domic Toretto envió un mensaje a La Roca a través de Instagram por donde escribió: “Mi hermano pequeño Dwayne ... ha llegado el momento. El mundo espera el final de Fast 10. Como saben, mis hijos se refieren a ti como Tío Dwayne en mi casa. No hay un día festivo que pase sin que tú y ellos envíen buenos deseos”.

Diesel continuó refiriéndose a su coprotagonista, el fallecido actor Paul Walker, por su apodo, Pablo. “Les dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Pablo... ¡Juré que alcanzaríamos y manifestaríamos el mejor Fast en la final que es el 10!", escribió el actor en su redes sociales. En medio de la polémica, Dwayne respondió con un contundente mensaje.

Dwayne Johnson le responde a Vin Diesel

'La Roca' en Rápidos y furiosos.

Durante una entrevista con CNN, el actor de Red Notice, se dijo sorprendido ante la publicación de Diesel, ya que reveló que anteriormente habló con él de forma privada y acordaron que no regresaría a la saga.

“En junio pasado, cuando Vin y yo no nos conectamos en redes sociales, le dije de manera directa, y privada, que no regresaría a la franquicia. Fui firme, pero amable, y dije que siempre apoyaría al elenco, pero no hay manera de que yo regrese”, expresó el actor de 49 años.

Asimismo, “La Roca” señaló que la publicación del actor de Rápidos y Furiosos es un ejemplo de “manipulación” que éste buscó ejercer sobre él. “No me gustó que mencionara a sus hijos, así como la muerte de Paul Walker. Déjalos fuera de esto. Hablamos meses atrás sobre esto y llegamos a un acuerdo claro”, argumentó el artista.

¿Cuál es la primera película de Rápido y Furioso?

La primera cinta de Rápidos y Furiosos (The Fast and the Furious) llegó a la pantalla grande en 2001, dirigida por Rob Cohen y protagonizada por Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodríguez y Jordana Brewster. La última cinta de la saga fue Rápidos y Furiosos 9 y contó con la participación especial de Dwayne Johnson “La Roca”.

