¿Dwayne Johnson dejará la actuación? Revela planes de volver al WWE

Dwayne Johnson tuvo su primera ola de fama gracias a la WWE, y parece que el ex-luchador tiene deseos de regresar a sus orígenes pero con una condición especial para su regreso.

El sitio Ringside News confirmó que Dwayne Johnson alias The Rock no participará en WrestleMania este año como tenía planeado desde el 2020 poco antes del azote de la pandemia de COVID.19.

Dwayne Johnson planea un regreso a WWE en los próximos años

Al parecer Dwayne Johnson no desea participar en las luchas de WrestleMania si no hay público en vivo ya que un enfrentamiento socialmente distanciado no es su estilo, según reportó Dave Meltzer del Wrestling Observer Radio.

“Sé cómo funciona el cerebro de dwayne en estas cosas [...] supongo que debido a cómo creció y todo eso, la idea de hacer la lucha frente a 100.000 personas significa mucho para él”.

¿Cuándo volverá Dwayne Johnson a WrestleMania?

De acuerdo a los reportes obtenidos por La Verdad Noticias, las siguientes ediciones de WrestleMania llegarán a Hollywood hasta 2023, mientras que estará en Texas en 20022, por lo que Dwayne Johnson volverá a las luchas en dos años.

El luchador convertido en actor no tiene deseos de unirse a WrestleMania hasta que sea posible tener una gran audiencia, y como reportó Dave Meltzer sobre su deseo de tener un público de 100.000, “este año sea cual sea el número, no se acercará a eso”.

Por el momento, los organizadores de WrestleMania creen que las ediciones de 2022 y 2023 podrán realizarse con relativamente normalidad pero “hay otras cosas que son más importantes que Wrestlemania que podrían interponerse en cualquier”.

