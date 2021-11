Dwayne Johnson, La Roca, recibirá un premio en los People's Choice Awards 2021

Dwayne Johnson, La Roca, la potencia del entretenimiento, filántropo, emprendedor y ex estrella de la WWE será honrada con un premio en los People's Choice Awards 2021 el próximo martes 7 de diciembre.

Johnson, 15 veces nominado a PCA y dos veces ganador, será reconocido por sus contribuciones a la industria del entretenimiento, sus esfuerzos empresariales y su compromiso inquebrantable de apoyar a los niños y familias necesitados a través de múltiples asociaciones filantrópicas.

"Dwayne es uno de los actores más queridos de nuestro tiempo que ha logrado un éxito sin precedentes a lo largo de su carrera", dijo Jen Neal , vicepresidenta ejecutiva de Entertainment Live Events.

"Durante un período en el que ha habido mucha incertidumbre, Johnson ha demostrado una asombrosa habilidad para levantar el ánimo y hacer sonreír a la gente a pesar de las circunstancias. Sus esfuerzos filantrópicos y su presencia en las redes sociales internacionales lo han convertido en un líder cultural e inspiración para muchos, convirtiéndolo en el destinatario perfecto para el premio The People's Champion Award de 2021".

La larga carrera de La Roca

El actor es un filántropo que ayuda a los niños y familias necesitadas

Johnson se desempeña como cofundador y director ejecutivo de Seven Bucks Companies, una empresa global multiplataforma arraigada en la autenticidad, la pasión y la narración de historias, además el pionero empresarial se asoció con Netflix para llevar el thriller de acción internacional Red Notice a teatros y audiencias selectas de todo el mundo, batiendo récords mundiales como el mayor día de estreno y fin de semana para una película de Netflix.

Además, Johnson y Seven Bucks Productions se asociaron con Disney en el debut cinematográfico mundial más grande para el estudio este verano con Jungle Cruise. Johnson también terminó recientemente la producción de la franquicia de acción de New Line/ DC, Black Adam, y actualmente se encuentra en la producción de la muy esperada segunda temporada de la exitosa serie de comedia de NBC Young Rock .

Johnson ha protagonizado y producido una gran cantidad de películas de éxito mundial, entre las que se incluyen Jumanji: Welcome to the Jungle , Jumanji: The Next Level y Hobbs & Shaw, spin-off de Fast and Furious . Otros créditos cinematográficos incluyen Skyscraper, Rampage , Central Intelligence y Moana,.Por si fuera poco ahora Dwayne Johnson será productor de una serie de lucha libre.

¿Cuáles son los hobbies de Dwayne Johnson?

El actor recibirá el premio People's Champion Award

Más allá de sus contribuciones al cine y la televisión, Johnson también es un emprendedor exitoso. En agosto de 2020, la potencia mundial de taquilla se asoció con Dany García y RedBird Capital para adquirir la liga de fútbol profesional, la XFL. Además, es el fundador de Siete Bucks Spirits y la marca ZOA Energy.

Como filántropo dedicado, Johnson se desempeña como Embajador Nacional de Deseos de Celebridades para la Fundación Make-A-Wish y ha estado concediendo deseos con la organización durante más de 20 años. Johnson también participa activamente con The Starlight Children's Foundation, que atiende las necesidades críticas de más de 60 millones de niños con enfermedades críticas, crónicas y terminales en todo el mundo.

Es por todo esto que el actor Dwayne Johnson, La Roca, recibirá su premio People's Champion cuando los People's Choice Awards 2021 se transmitan el martes 7 de diciembre a las 9 pm.

