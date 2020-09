Dwayne Johnson, “La Roca”, recibe gran GOLPE de Dave Bautista ¿Qué pasó?

Las superestrellas de la WWE no son ajenas a la actuación, y se sabe que algunos de los mejores y más brillantes del entretenimiento deportivo han saltado del círculo cuadrado a la pantalla grande.

Como puede atestiguar cualquiera que haya visto el clásico de culto de 1988 de "Rowdy" Roddy Piper They Live o el turno de Hulk Hogan como Thunderlips en Rocky III, este no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, pocos han podido convertir su fama de lucha libre en el éxito de Hollywood, así como Dwayne "La Roca" Johnson y Dave Bautista.

Los dos gigantes de la industria del entretenimiento alguna vez tuvieron cinturones de campeonato de la WWE, y hoy tienen algo que posiblemente sea aún más valioso: la capacidad de vender entradas para el cine.

Johnson se abrió paso en Hollywood como el villano Scorpion King en The Mummy Returns de 2001 y su prólogo-slash-spin-off The Scorpion King. Esto lo estableció como un excelente protagonista de acción y aventuras, colocándolo en un camino que ha recorrido desde entonces.

Al parecer a Dave Bautista no le agrada la actuación de Dwayne Johnson

Mientras tanto, el primer papel importante de Bautista fue un giro de acción un poco menos exitoso en la película directa a DVD Wrong Side of Town, lanzada en 2010. Mientras trabajaba en papeles de villano en películas como The Man with the Iron Fists y, por suerte en The Scorpion King 3: Battle for Redemption.

Bautista se dio cuenta de lo difícil que era la transición de un luchador de la WWE a un actor, así que pronto contrató a un agente, que lo ayudó a conseguir una audición para el papel de Drax the Destroyer en Guardians of the Galaxy de 2014. El resto, como ellos dicen, es historia.

Uno podría esperar que estos dos exitosos veteranos del ring y el escenario no se respeten más que el uno al otro. Si bien eso es mayormente cierto, Bautista en realidad le dio una gran golpe a Johnson en una entrevista reciente.

Bautista no cree que Dwayne Johnson sea un actor

Es cierto que Bautista y Johnson tienen antecedentes en la lucha libre, pero esto no significa necesariamente que estén en la misma página cuando se trata del arte de actuar. En declaraciones a The Tampa Bay Times (a través de MovieWeb) en septiembre de 2020, Bautista compartió que él y Johnson tienen algunas diferencias significativas en lo que respecta a sus carreras como actores y, específicamente, a su nivel de talento.

Ambos pasaron de ser luchadores a grandes actores de Hollywood

De hecho, parece que Bautista ve a Johnson como una estrella de cine de gran éxito en lugar de un verdadero actor.

"(Johnson y su compañero luchador convertido en actor John Cena) son luchadores que se convirtieron en estrellas de cine", dijo Bautista.

"Soy otra cosa. Yo era un luchador. Ahora, soy un actor".

Para ser justos, Bautista compartió que La Roca tiene cierta calidad de estrella que justifica su estatus de lista A. "Hay algo en él que es realmente especial", dijo. "Nunca le quitaría eso". Sin embargo, cuando se trata de puro talento actoral, la estrella de Guardianes de la Galaxia no se anduvo con rodeos: "¿Lo consideraría un gran actor? Joder, no" comentó.

Dos ex luchadores, dos trayectorias profesionales diferentes

Sopesar quién es el "mejor" de dos estrellas es siempre un juego peligroso, incluso cuando las personas en cuestión no son enormes montañas de músculos. Aún así, vale la pena mencionar que a pesar de sus similitudes externas, “La Roca” Johnson y Bautista han adoptado caminos diferentes en sus carreras cinematográficas.

La carrera actoral de Dwayne "La Roca" Johnson

El primero ha pasado la mayor parte de su carrera cinematográfica abrazando sus cualidades de superestrella cinematográfica con papeles como Luke Hobbs en la serie Fast & Furious y Dr. Xander "Smolder" Bravestone en la franquicia reiniciada de Jumanji.

A lo largo de los años, muchos han señalado que Johnson tiende a desempeñar más o menos el mismo papel, solo que en diferentes proyectos. Sin embargo, Johnson no tiene miedo de aventurarse fuera de los límites del género de las películas de acción, como lo demuestran sus papeles protagónicos en la comedia dramática deportiva de HBO Ballers y en la película animada de Disney Moana.

La carrera actoral de Dave Bautista

Mientras tanto, la fuerza de Bautista radica en la actuación del personaje. Combinado con su físico descomunal, tiene un verdadero talento para retratar personajes complejos, y su capacidad para representar matices y emociones en la pantalla es increíblemente efectiva, incluso si sus roles son bastante pequeños. De hecho, su turno como Sapper Morton en Blade Runner 2049 ha sido anunciado como una de las mejores actuaciones de una escena de todos los tiempos.

Independientemente de las consecuencias que puedan provocar los comentarios de Bautista, es interesante notar que puede haber un comodín en la ecuación. Aparte de Johnson, Bautista también le disparó a John Cena, cuya estrella de Hollywood ha ido en aumento desde hace un tiempo. Por cierto, Cena parece estar siguiendo las trayectorias profesionales de Bautista y Johnson.