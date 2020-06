¿Dwayne Johnson “La Roca” podría ser el siguiente presidente de los Estados Unidos?/Foto: Vanidades

Dwayne “La Roca” Johnson es actualmente la tercera persona con más respaldo para postularse a la presidencia en las elecciones de 2020, según las casas de apuestas del Reino Unido.

Betters ha estado mostrando su apoyo al actor desde su discurso de ayer en el que criticó a Donald Trump en respuesta a las protestas generalizadas en todo el país tras la muerte de George Floyd.

Dwayne Douglas se retiró en el 2019 de la licha libre profesional para concentrarse más en su carrera como actor; sin embargo el público le ha pedido que también ingrese al mundo político/Foto: Cine 3

Las casas de apuestas tienen actualmente 'The Rock' a un precio de +40000, lo que sugiere que solo hay un 0,2 por ciento de posibilidades de que la estrella de la WWE gane las elecciones de 2020. Lo que tiene sentido, ya que ni siquiera está corriendo.

De acuerdo con OddsChecker, el sitio agregador de probabilidades, Johnson ha sido el tercer candidato más respaldado en el mercado, representando el 3.34 por ciento de todas las apuestas, desde que publicó su apasionado "¿Dónde estás?" habla.

Trump fue reemplazado por el candidato demócrata Joe Biden como el favorito en el mercado de apuestas de las elecciones estadounidenses de 2020 a principios de semana.

No es ajeno a pronunciar discursos apasionados, el ex luchador profesional es una de las personas más seguidas en Instagram, con 185 millones de seguidores, lo que lo convierte en una de las personas más influyentes del mundo.

Aunque tiende a atenuar su interés en la política, Johnson "no descartó" una posible campaña presidencial algún día, y le dijo a Rolling Stone en 2018: "No descarto la idea de si podría tener un mayor impacto de alguna manera, o potencialmente rodearme de buenas personas".

Dwayne Johnson habla del caso George Floyd

Johnson, de 48 años, ha estado utilizando su enorme plataforma para hablar en contra del racismo y la brutalidad policial esta semana a raíz de la muerte de George Floyd. El jueves, llamó al presidente Trump en un poderoso discurso, que muchos fanáticos calificaron de "presidencial".

"¿Dónde está nuestro líder en este momento cuando nuestro país está arrodillado, suplicando, suplicando, herido, enojado, frustrado, dolorido con los brazos extendidos, solo queriendo ser escuchado?" preguntó.

"¿Dónde está nuestro líder compasivo que va a dar un paso adelante hacia nuestro país que está arrodillado, y extiende una mano y dice: 'Levántate, párate conmigo porque te tengo. Te escucho, estoy escuchando tú...'"

La semana pasada, el actor de Hobbs & Shaw habló en contra de la brutalidad policial cuando compartió una foto de las últimas palabras de Floyd: "No puedo respirar", y pidió más responsabilidad.

"Pero cuando un hombre está esposado, en el suelo, ya no es una amenaza, con tus hermanos en brazos observando y lucha por decir: 'por favor no puedo respirar' cuando tu rodilla está en su cuello..., no su espalda, pero su cuello, cortando su aire. El código de policía debe convertirse en código moral. Código de ética. Código de humanidad", escribió.