Dustin Diamond: Conoce todos los ESCÁNDALOS del fallecido actor

El día de hoy te dimos a conocer en La Verdad Noticias que el comediante estadounidense Dustin Diamond falleció a causa del cáncer de pulmón en fase terminal que padeció durante varios años y por el cual tuvo que ser internado en un hospital de Florida desde hace más de una semana.

La noticia causó gran tristeza entre los fieles fanáticos de ‘Salvados por la campana’, pero también provocó que los cibernautas recordaran todos los escándalos en los que estuvo envuelto Dustin Diamond tras su paso por esta exitosa serie estrenada a finales de la década de los ochenta.

Tras el éxito que obtuvo con 'Salvados por la campana', Dustin Diamond tuvo una escandalosa vida.

La escándalosa vida de Dustin Diamond

Con la finalidad de revivir su carrera como actor, Dustin Diamond realizó en 2006 una película para adultos titulada ‘Saved by the smell', pero años más tarde reveló que él no era el protagonista de dicha cinta y que su aparición fue posible gracias a la edición de postproducción.

La participación del actor en ‘Saved by the smell’ provocó que fuera considerado para participar en los realities ‘Celebrity Fit Club’ y ‘Big Brother UK’. Tiempo después, publicó el libro ‘Behind the bell’, en el cual confesó que los integrantes de ‘Salvados por la campana’ sostuvieron relaciones entre ellos, y que consumieron drogas durante el rodaje del show.

Dustin Diamon publicó el libro 'Behind the bell', pero años después aseguró que no fue él quien lo escribió.

El libro de Dustin Diamond provocó un gran escándalo, pero llamó la atención al revelar que él no había escrito dicho material y que este era producto de una serie de entrevistas, además de que el actor había malinterpretado sus comentarios. En 2014, el fallecido actor lanzó una serie en Lifetime TV que se tituló ‘The Unauthorized Saved by the Bell Story’.

Meses más tarde, quien diera vida a Samuel Screech Powers en ‘Salvados por la campana’ acudió al programa ‘The Dr. Oz Show’ para pedir perdón a sus compañeros del show por todos los actos que cometió y que provocaron que su imagen fuera severamente dañada.

“Esta es la mejor forma de reparar el daño que hice a mis compañeros. Fue fantástico trabajar con ustedes, uno de los mejores momentos de mi vida. Estoy seguro de que podremos hablar de ello en el futuro”, dijo Dustin Diamond en The Dr. Oz Show.

De igual forma, Dustin Diamond fue acusado de apuñalar a un hombre en un bar de Wisconsin, por lo que fue sentenciado a cuatro meses en prisión,15 meses de prisión condicional y estuvo obligado a pagar mil 500 dólares a la víctima como compensación.

