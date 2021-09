Duro golpe a Kimberly Loaiza ¿Google prefiere a Kenia Os?

Todo parece indicar que la rivalidad entre Kimberly Loaiza y Kenia Os está lejos de acabar, pues ahora se ha dado a conocer que Google aún no reconoce la carrera musical de “La lindura mayor” ya que al poner su nombre en el buscador la clasifica como una youtuber. Un caso contrario ocurre con Kenia, quien ya es catalogada como cantante.

Dicha situación ha causado gran descontento entre algunos fanáticos de la esposa de JD Pantoja, quienes aseguran que la plataforma de búsqueda más popular del mundo no quiere reconocer el impacto que la youtuber ha tenido en la música aunque otros aseguran que pudiera tratarse de un simple error en el algoritmo.

Aunque ambas se dedican a la música, la esposa de JD Pantoja sigue siendo reconocida por Google como youtuber.

Cabe destacar que fue en enero del año pasado cuando Kimberly presumió su primer millón de oyentes mensuales en Spotify, lo cual indica que sus canciones han tenido un buen desempeño dentro de dicha plataforma. Por su parte, Kenia cuenta con 2.830.368 oyentes mensuales. ¿Será este un factor que influya en la decisión de Google? Es muy poco probable.

La carrera musical de Kenia Os

La cantante originaria de Mazatlán tendrá su primer concierto virtual este próximo 14 de septiembre.

Otro motivo por el cual algunos cibernautas aseguran que Google no reconoce a “La lindura mayor” como cantante es que ella no ha dado una amplia promoción a sus trabajos musicales. Debes de saber que solo cuenta con 10 canciones. En el caso de Kenia Os, lanzó un disco, el cual se titula ‘Canciones Para Mi Ex Vol. 1’ y otros sencillos.

Por dicha razón no sorprende que Kenia haya anunciado su primer concierto virtual durante la pandemia, al cual ha llamado ‘MelanKos’. Este se llevará a cabo el próximo martes 14 de septiembre y según sus propias palabras, este show pondrá fin a un ciclo en su carrera musical y abrirá otro, dando a entender que se dedicará por completo a la música.

¿Cuál es la canción más escuchada de Kimberly Loaiza?

La canción más escuchada de Kimberly Loaiza es ‘No Seas Celoso’. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la canción fue lanzada el 12 de diciembre del 2019 y hasta el momento cuenta con más de 22 mil streams en la plataforma de Spotify. El video musical ya supera los 213 millones de visitas.

