Durante Marcha de las Mujeres, Scarlett Johansson le dedica mensaje a James Franco

Scarlett Johansson aprovechó su participación en la Marcha de las Mujeres para criticar que el actor James Franco porque utilizó el pin de #TimesUp durante la entrega de los Globos de Oro.



Al menos cinco actrices reprocharon la acción de Franco, quien recibió el galardón a mejor actor por 'The disaster artist'.

Al respecto, Johansson dijo que una persona que ha sido acusada de este tipo de acciones se sume a una campaña que combate la problemática, y aunque no lo mencionó durante el discurso, su representante confirmó a El País que sí estaba dirigido a Franco.

'¿Cómo una persona puede públicamente estar con una organización que ayuda a brindar apoyo a las víctimas de acoso sexual mientras en privado se aprovecha de personas que no tienen poder?'

Esto fue lo que declaró la intérprete de Black Widow, mientras le sostenía el micrófono su compañera Mila Kunis.



Agregó que durante su carrera tuvo que enfrentar esta problemática de muchas maneras, al grado de hacer cosas con las que no se sentía bien.

'Tuve muchas relaciones tanto personales como profesionales, donde la dinámica de poder era tan desagradable que tuve que crear un discurso sobre que yo era la chica cool que podía pasar el rato, y eso a veces significaba comprometer lo que me hacía sentir bien', declaró.

Aunque Franco no ha respondido a las acusaciones de Johansson, luego de las denuncias en los Globos de Oro el actor dijo que las denuncias 'no eran precisas' pero que no quería 'apagarlas de ningún modo'.



'Lo que se ha dicho en Twitter no son precisas. Pero apoyo completamente a las personas que hablan y que son capaces de tener una voz porque no la habían tenido antes durante mucho tiempo. Así que no quiero apagarlas de ningún modo', sostuvo.