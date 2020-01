‘Dunkirk’ es la segunda mejor película de la década según Quentin Tarantino

El afamado director de cine y guionista Quentin Tarantino, como buen cinéfilo, ha comenzado una lista con lo que para él sería lo mejor de cine de la última década. A pesar de que el estadounidense no ha publicado su ranking completo, sí habló de una de sus películas favoritas.

Tarantino, quien está nominado como mejor director en los Golden Globes 2020 por su película “Once Upon A Time in Hollywood”, confesó en una entrevista para el podcast “Rewatchables” de The Ringer, cúal de todas las películas que ha disfrutado, está en su segundo lugar del top tres.

Ahí, Quentin Tarantino reveló que el segundo lugar de su lista de favoritos de la década lo ha ocupado a cinta “Dunkirk” estrenada en el 2017 bajo la dirección de Christopher Nolan. Tarantino de 56 años, explicó el porqué de su elección:

“Con frecuencia, ves una película en la que el estilo va sobre la adrenalina. El estilo es una experiencia inmersiva, pero en la tercera o cuarta vista superás el estilo y te das cuenta de los trucos del mago”, declaró.

El director Quentin Tarantino destacó el original guión multinarrativo con el que contó la cinta “Dunkirk”, donde Nolan creó una confusión que envuelve al espectador de una manera positiva. Aunque la película no te dice específicamente lo que ocurre, el espectador puede entender sin necesidad de ser exactos.

'DUNKIRK' GANADORA DE PREMIOS

La cinta “Dunkirk” o “Dunkerque” (en el idioma inglés) es una película de 2017 dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden. La cinta desarrolla una historia en medio del contexto de la Segunda Guerra Mundial, y fue tan popular y buena que fue galardonada con premios Oscar y BAFTA durante su apogeo.

