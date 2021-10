Dune es la apertura más grande de la pandemia para Warner Bros.

Dune es la apertura más grande de Warner Bros. de la pandemia, incluso mientras participa en el programa de lanzamiento simultáneo de HBO Max del estudio.

También es el fin de semana de apertura más importante de la carrera del director Denis Villeneuve . Dune ganó $ 17.5 millones en su primer día de taquilla , lo mejor para cualquier lanzamiento simultáneo de HBO Max.

Los analistas ahora proyectan un fin de semana de apertura de $ 40 millones brutos en la taquilla nacional.

Este buen comportamiento, junto con un debut en el exterior sólida , explica por qué la secuela parece probable que obtenga luz verde de Warner Bros. .

El tiempo dirá si la película alcanzará los $ 100 millones domésticos, ya que Godzilla vs. Kong es el único lanzamiento dual de HBO Max que ha logrado ese número hasta el momento.

Dune ha sido bien recibido por la crítica. Nicole Drum de ComicBook.com le dio a la película una puntuación de 4 sobre 5 en su reseña . Ella escribe:

“Incluso con los pasos en falso y la sensación a medio terminar de tener que esperar una 'Segunda parte', algo que, en este punto, ni siquiera es una garantía, Dune es una película realmente fantástica y una experiencia cinematográfica. La mejor y más cercana adaptación de la novela de Herbert hasta la fecha, un asunto visual verdaderamente suntuoso y decadente, incluso con un poco de incomodidad en términos del héroe frente a los que necesitan un héroe, Dune es una visión absoluta dada la vida. "No me quedé soñando con más".

La nueva película animada Ron's Gone Wrong se abre en el medio del paquete. El último de Wes Anderson, The French Dispatch , se acerca al final. El resto son principalmente películas familiares de las últimas semanas, incluidas Halloween Kills y No Time to Die .

Las cifras y sinopsis de Dune

En su fin de semana de estreno recaudo un Total: $ 40,1 millones.

Paul Atreides, un joven brillante y talentoso nacido en un gran destino más allá de su comprensión, debe viajar al planeta más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y su gente. Mientras las fuerzas malévolas estallan en un conflicto por el suministro exclusivo del planeta del recurso más preciado que existe, solo aquellos que puedan conquistar su propio miedo sobrevivirán.

Denis Villeneuve dirige Dune a partir de un guión que coescribió con Jon Spaihts y Eric Roth. basada en la novela homónima de Frank Herbert de 1965.

El reparto de la película incluye a Timoth? E Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsg? Rd, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa y Javier Bardem.

¿Qué opinas de la fuerte apertura de Dune en la taquilla? Háganos saber en los comentarios y siga leyendo para ver la lista completa de las 10 mejores películas en taquilla de esta semana.

