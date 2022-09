Dulce se le va con todo a Lupillo Rivera tras fuerte pleito en El Retador

La cantante renunció al programa en vivo y desató controversia con sus comentarios.

Hace unos días te dimos a conocer que Dulce y Lupillo Rivera protagonizaron un fuerte enfrentamiento en El Retador. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la cantante se enojó por recibir malos comentarios de su presentación por parte de los jueces y se dijo harta del favoritismo hacia ciertos participantes.

Negando que existan intereses amorosos por Karina Reyes, el hermano de Jenni Rivera le pidió a la cantante que sea autocrítica y aceptara que no lo hizo bien en el escenario. De igual modo, él lamentó que ella hiciera este tipo de comentarios y la acusó de no querer darle oportunidad de brillar a los jóvenes talentos.

Tras este altercado, Dulce rechazó la oportunidad de volver a la competencia gracias a la carta de salvación y optó por renunciar al programa en vivo: “He estado muy feliz, pero es momento de que yo me retire. Gracias al público, gracias por su cariño. Gracias a ustedes me voy por la puerta grande porque no conozco otra”.

Dulce arremete contra Lupillo Rivera

La cantante hizo fuertes declaraciones contra Lupillo Rivera en entrevista para el programa Hoy.

En entrevista exclusiva para el programa Hoy, la cantante declaró que el jurado debería ser más profesional en sus decisiones y no dejarse llevar por sus emociones. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que ella aseguró que nunca ha oído cantar a Lupillo Rivera pero que lo eliminaría en la primera ronda si ella fuera jueza de El Retador.

“Ni siquiera sé que canta y nunca lo he oído cantar, con todo respeto… Nunca lo he oído cantar, no sé que que canta”, dijo Dulce.

¿Dónde puedo ver El Retador?

El programa conducido por Consuelo Duval busca entretener al público televidente con retos de baile, canto e imitación.

El Retador se emite los domingos en punto de las 8:30pm (Hora CDMX) por la señal de Las Estrellas en México y por la señal de Univisión en Estados Unidos. Asimismo, debes de saber que la primera temporada está disponible exclusivamente en la plataforma de Blim TV.

