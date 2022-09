Dulce explota contra jueces de 'El Retador' y abandona la competencia

Dulce explota contra los jueces y abandona la competencia

Gran polémica la que se desató esta noche en 'El Retador' cuando Dulce, la cantante, decidió abandonar el programa no sin antes entrar en una discusión con el panel de jueces, en específico con Lupillo Rivera, a quien le expuso su favoritismo por una concursante.

Y es que la intérprete de "Aún lo amo" habría dejado claro sus anhelos de regresar a la competencia, sin embargo y tras una acalorada discusión decidió salir por la puerta grande.

Dulce, que ya estrena galán, aseguró que que los jueces no son nada claros con sus comentarios y que carecen de sentido común al momento de juzgar a un participante.

De manera inesperada Dulce, la cantante explotó contra los jueces del reality show y rechazó la carta de salvación que le fue ofrecida para regresar una semana más y aspirar a ser retadora.

Y es que, según la cantante hay supuestos favoritismos en el panel de jueces, en especial de Lupillo Rivera, a quien le reprochó su falta de profesionalismo.

"Ya me da mucha flojera, no escucho comentarios personalizados ni de gustos. (...) Lo hice bien, pero eso no te importa y menos a ti ¿cuándo te ha importado que alguien cante bien?".

Ante las duras palabras de la intérprete, el panel de jueces se unió y le pidió serenidad, pues sus votos los basaron para darle una oportunidad al talento nuevo y joven de la competencia.

Dónde y a qué hora ver 'El Retador'

Semana a semana tendremos en las pantallas de Televisa el reality show conducido por Consuelo Duval, el cual arrancará a las 8 de la noche, justamente en el horario estelar de 'Las Estrellas'.

La dinámica del programa consiste en que participantes con gran talento se enfrentarán entre si para al final, con votos del público, puedan tener una oportunidad de retar al campeón en turno, arrebatarle su trono y de esa manera ganarse un jugoso premio.

'El Retador' aunque en cierta manera ha causado polémica en redes, está lejos de los grandes números de audiencia a los que Televisa acostumbra y según se dice podría salir del aire para darle paso a la cuarta temporada de ¿Quién es la Máscara?

